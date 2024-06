BRNU VIRUS HARA SRPSKIM VRTIĆIMA: Registrovano već četiri epidemije - Ovo su SIMPTOMI!

Epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje Slavica Maris izjavila je danas da su u vrtićima u Beogradu od početka juna registrovane četiri epidemije Brnu virusa u kojima je obolelo 24 dece.

Ona je rekla da je taj broj manji u odnosu na prethodnu kada je od početka godine do juna bilo 30 registrovanih epidemija.

Kako je pojasnila Brnu virus oboljenje karakteriše prvo pojava febrilnosti, bolovi u grlu, može da se javi i dijareja, ali ono što je najkarakterističnije jeste pojava ospe, plikova uglavnom oko usta, na šakama, stopalima.

U ustima, takođe, mogu da se pojave afte, ali može da se javi i na bilo kom drugom delu tela.

- To oboljenje je obično blago i prolazi u roku od desetak dana, ali jako je neprijatno jer ako imate promene na usni, sluznici, deca odbijaju i da jedu i neprijatno je onda ih to svrbi i onda može da dođe do sekundarne infekcije, bakterijske infekcije koja se lako nadoveže na tako oštećenu kožu - rekla je dr Maris.

Prema njenim rečima ne postoji terapija koja će uticati na sam virus, već se daje simptomatska terapija. Za snižavanje temperature neki antipiretik, za zaštitu od kože neki gelovi, talkovi, da bi se sprečila sekundarna infekcija.

Dodaje i da je drugi problem zbog koga se deca dovode u Domove zdravlja ujedi krpelja, zbog čega je bitno posle svakog boravka u prirodi, da se dete detaljno pregleda.

- Ukoliko i dođe do ujeda krpelja potrebno je da se on izvadi u roku od 24 sata jer je tada manja verovatnoća da može da nam prenese infekciju. I, ono što bih još želela da naglasim, veoma je važno, barem zbog tih preventivnih mera, ukoliko imate, ukoliko ste izvadili krpelja, dobro bi bilo da ga sačuvate u jednu posudu, natopite vatu vodom i stavite u posudu. krpelja stavite na tu vatu i obavezno kad zatvorite posudu morate probušiti, ali sitne rupe da krpelj nam ne ode. Krpelj može da se donese na ispitivanje da se vidi da li je zaražen i ova analiza ide na uput - rekla je Maris.

Autor: Iva Besarabić