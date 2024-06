BRNU virus hara među decom, simptomi su vrlo mučni: Doktorka otkriva malo poznatu činjenicu zbog koje treba da ste posebno na OPREZU

Od početka juna u dečjim kolektivima se pojavila epidemija BRNU virusa - bolest usta šaka i stopala, koji je poznat i kao "američki virus", a dr Ivana Begović Lazaraveć iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd iznela je i jednu malo poznatu činjenicu - deca su zarazna nekoliko dana i nakon što im prođu simptomi!

Trenutno u Srbiji vlada više virusnih i bakterijskih infekcija, čemu doprinose i oscilacije vremenskih prilika. Doktora Ivana Begović Lazarević naglašava da situacija, ipak, nije tako dramatična.

Objašnjava da je kada je reč o BRNU virusu, reč o tipu koksaki A virusa, odnosno enterovirusa koji se obično javlja kod dece.

Na dnevnom nivou u komunikaciji sa vrtićima

- Nije strašna situacija, imamo odličnu komunikaciju sa predškolskim ustanovama. Na dnevnom nivou smo sa njima u komunikaciji. Od početka juna do sada su registrovane četiri epidemije u kojima je ukupno obolelo 26 dece. Znači, nije tako strašno. Imali smo jednu epidemiju tokom prethodnog meseca, u maju, gde je obolelo devetoro dece - kaže ona.

Gušobolja, bolne afte...

Prema njenim rečima, kod bolesti usta, šaka i stopala, posle inkubacionog perioda, koji traje 3 do 5 dana, dolazi do povišene telesne temperature, a ubrzo dolazi do pojave gušobolje, javljaju se promene u ustima koje podsećaju na afte, a potom promene na šakama, stopalima, u prevojima u obliku sitnih mehurića koji pucaju i pretvaraju se u kraste.

- Zbog visoke temperature, zbog bola u guši, zbog tih promena na sluznici usne duplje, deca odbijaju hranu i tečnost, tako da tu treba biti jako obazriv da deca ne dehidriraju, jer ne unose tečnost, a i imaju visoku temperaturu - upozorava doktorka i dodaje da su deca zarana i nakon što prestanu svi ovi simptomi:

- Po prestanku simptoma, deca su zarazna nekoliko dana, tako da treba voditi računa jer se bolest prenosi i respiratornim kapljicama i tzv. orofekalno, znači prljavim rukama, jer se izlučuje i putem stolice i treba voditi računa, odnosno poštovati i ličnu i opštu higijenu u kolektivima.

Simptomi virusa BRNU

često odbijanje obroka

kod male dece se javlja i kašasta stolica

povišena telesna temperatura, do 38

povremena glavobolja

bol u grlu

inkubacija traje od tri do pet dana, drugog ili trećeg dana

bolesti na šakama, stopalima i u ustima se javlja ospa koja liči na plikove

Stabilna situacija sa velikim kašljem

Što se tiče epidemiološke situacije sa velikim kašljem, situacija je stabilna već dva meseca, dodaje doktorka. U junu je registrovano četiri-pet slučajeva velikog kašlja, kao i u maju.

Što se tiče morbila nemoguće je dati bilo kakvu prognozu. Početkom prošle nedelje je prijavljen samo jedan slučaj.

- Ono što je najvažnije kako bismo imali kolektivni imunitet koji će sprečiti da imamo novoobolele, bitno je da svi roditelji čija deca nisu primila ni prvu ni drugu dozu, da to urade u najkraćem roku - apeluje doktorka.

Bolesti koje prenose komarci

Dr Ivana Begović Lazarević navodi da kod nas ove godine nije registrovan nijedan slučaj groznice Zapadnog Nila, ali da je problem sa komarcima uobičajena pojava sa toplim vremenom, pogotovo što ima i dosta padavina.

- Groznica Zapadnog Nila, koja je kod nas, da kažemo, već uobičajena poslednjih desetak godina, ali takođe ceo Mediteran ima te tigraste komarce, tako da kad letujemo i van zemlje, treba da vodimo računa, da stavljamo repelente na sve otkrivene delove tela, na svakih dva-tri sata. Da nosimo, ako je izvodljivo, svetlu odeću, dugih rukava, dugih nogavica i da ne boravimo pored reka, u šumama, gde pogotovo predveče ili u jutarnjim časovima ima puno komaraca, mada treba imati u vidu da su tigrasti komarci aktivni tokom celog dana - savetuje dr Ivana Begović Lazarević.

Kod denga groznice i groznice Zapadnog Nila nema prenosa virusa između ljudi, ali se obavezno treba javiti lekaru.

Posebno treba imati u vidu da više od 95 odsto ljudi zaraženih virusom Zapadnog Nila nema simptome ili ima simptome nalik gripu. Bolest će se sama po sebi povući, napominje doktorka, ali treba ostati kod kuće i odležati.

- Kod malog procenta zaraženih može se pojaviti invazivna forma bolesti koja izaziva zapaljenje moždanih ovojnica, tako da ukoliko čovek primeti da ima poremećaj ravnoteže, da ima jako visoku temperaturu, naginje na povraćanje, veliku glavobolju, odmah treba da potraži pomoć lekara, jer takvi slučajevi zahtevaju hospitalizaciju - kaže dr Ivana Begović Lazarević.

Autor: Aleksandra Aras