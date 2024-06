Spasić: Napad na pekaru AS podseća na sabotažu, smatram da u slučaj treba da se uključe i predstavnici države bezbednosti! (VIDEO)

Požar u pekari AS nije prvi slučaj gde se napada takozvana domaćinska Srbija, upravo ono što predsednik Vučić želi da podigne, rekao je za Novo jutro kod Jovane Jeremić, bivši obaveštajac Božidar Spasić.

Spasić je, komentarišuću nesreću, odnosno požar koji je buknuo u delu pogona pekare AS i naneo veliku materijalnu štetu, rekao da to predstavlja vid ekonomskog rata, i to ne samo protiv pojedinih uspešnih privednika u Srbiji, već i protiv srpske privrede.

- Istraga je jedno, moguće je da se sumnja i na sabotažu unutar objekta, ali moram da istaknem da ovo nije prvi slučaj gde se napada takozvana domaćinska Srbija, upravo ono što predsednik Vučić želi da podigne - rekao je Spasić.

Kako kaže, postoji puno napada sličnog karaktera. Dodaje da su to sabotaže kojima počinje da su narušava privredni sistem.

- To se dešava i kod autoprevoznika, hotela... Svih privrednih ljudi koji žele da uzdugnu Srbiju. Pošto nema žrtava, pravi se samo materijalna šteta, što najviše asocira na sabotažu - rekao je Spasić.

Kako kaže, oni pokušavaju da smanje ekonomsku moć i dodaje da ovaj napad zaslužuje da se u njega uključi i predstavnici države bezbednosti.

Antonela Jelić, novinarka TV Pink, rekla je da je poznato da pojedine kompanije, što domaće što strane, kada žele da postignu dominaciju i da održe monopol, pribegavaju raznim sredstvima.

- Da li su to pretnje ili nasilje nad svojim konkurentima, nekada čak i angažuju određenu mafiju ili vode medijski rat - rekla je Jelić.

Kako kaže, slobodno tržište je jedini uslov za antimonopolsko delovanje.

- Ako govorimo o tome da je sabotaža, meni ovo dalje liči na jednu vrstu upozorenja ili pritiska - rekla je Jelić.

Autor: Aleksandra Aras