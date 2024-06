'PLAKALA JE, BILA JE OČAJNA' Ministarka prosvete najavila nova, stroga pravila za kraj školske godine: Evo šta roditelji više NEĆE MOĆI da rade

Prosvetari će imati podjednak status kao advokati ukoliko se dogodi napad na njih. To znači da će kazne biti neuporedivo strože za bilo kakvu vrstu napada na zaposlene u prosveti, izjavila je danas ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović gostujući u "Jutro na Blic".

Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović istakla je da je stav javnosti, prosvetnih radnika, stav Vlade Republike Srbije i ministarstva oštra osuda svih onih koji se usude da vaspitača, učitelja ili bilo koga zaposlenog u obrazovanju psihički ili fizički povrede, nasrću na njega ili ga traumiraju na bilo koji način.

Iako su se prosvetni radnici borili da dobiju pravo službenog lica, to nije moguće, ističe ministarka Slavica Đukić Dejanović, ali mogu dobiti podjednak status kao advokati, kada je u pitanju napad na njih.

- Status službenog lica ne mogu imati prosvetni radnici zbog toga što je on vrlo zahtevan sa nekih drugih aspekata, koji veliki broj prosvetnih radnika prosto ne može ostvariti. Ali, advokati, na primer imaju poziciju da ako ih neko napadne dok vrše dužnost, dakle dok rade posao advokata, sankcije će biti neuporedivo snažnije, strože u onom momentu kada se izreknu. E, upravo za takav status su se borili sindikati i mi u prosveti i dogovorili smo se sa Ministarstvom pravde da kod izmena i dopuna krivičnog zakonika koji reguliše ovu materiju, status svih uposlenih u prosveti bude apsolutno isti kao i status advokata i to je nešto što će stupiti na snagu. Nadam se da će to biti u procedurama u ovoj godini i stupiće na snagu relativno brzo - kaže ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović.

Kako je ocenila, napad na prosvetare ukazuje na bahatost roditelja i nemogućnost da kontrolišu sopstvene emocije.

- Mi smo čitav niz zahteva prilagodili da dođemo do nulte tolerancije na nasilje. Majci koja je napala profesorku produžen je pritvor, verovatno su i neke pretnje izrečene. Niko ne želi da neko bude u zatvoru, već je jasna poruka da želimo da zaustavimo nasilje - kaže ministarka Đukić Dejanović.

PRAVILA

- Mi smo predvideli da je kraj godine dosta rizičan za profesore. Od sledeće godine to će biti obaveza, da nijedan nastavnik nikada ne prima jedan na jedan roditelja u poslednjoj nedelji školske godine, kako bi se izbegle upravo ovakve situacije - kaže ministarka Đukić Dejanović.

Ministarka ističe da je razgovarala sa napadnutom profesorkom biologije, koja je, kako kaže očajna.

- Profesorka biologije je plakala, ona je bila očajna. Ja sam u tom razgovoru ocenila da je kod nje psihički bol koji doživljava jači mnogo od onog što joj je naneto kao fizički atak na nju i mislim da to nekakvo osećanje rezigniranosti, osećanje očaja, razočaranosti kod nje je dominiralo. U smislu: "ja ipak korektno, čitav svoj život, radim svoj posao, ne mogu očekivati, Bog zna kakve nagrade, ali baš ne očekujem da dobijem ovo što sam dobila na radnom mestu. To je jedna vrsta poniženja" - kaže ministarka Slavica Đukić Dejanović.

Agresivni roditelji stvaraju i agresivnu decu, pa je veoma važno dečju agresiju još u ranoj mladosti regulisati, istakla je ministarka Đukić Dejanović u "Jutro na Blic".

Autor: Dubravka Bošković