Gori Evropa, ljudi umiru od vrućine! U Grčkoj pronađeno više tela turista, u Turskoj oboreni svi rekordi - A NAJGORE TEK DOLAZI

Masa toplog vazduha nad severnom Afrikom i središnjim Sredozemljem probija se prema istoku, pa meteorolozi predviđaju da će od utorka do petka u Grčkoj i Turskoj temperature vrtoglavo rasti do 45 stepeni.

Vrhunac toplotnog talasa očekuje se u sredu i četvrtak, a tokom vikenda temperature bi trebalo da padaju. Koliko je situacija opasna po zdravlje govori i činjenica da će od utorka škole u delovima Grčke biti zatvorene u 11.30 sati ili neće raditi uopšte ako lokalne opštine odluče da je vrućina prejaka. Grčko ministarstvo rada pozvalo je ljude u javnom i privatnom sektoru da, ako je moguće, rade od kuće.

Za brojne turiste koji su trenutačno u Atini, grčki Crveni krst postavio je štandove na centralnom trgu Sintagma i na Akropolju, gde se deli besplatna voda. Ljudima se savetuje da izbegavaju izlaske napolje u vrućim podnevnim satima, da piju puno vode, izbegavaju alkohol, ne jedu previše i izbegavaju intenzivno vežbanje na otvorenom.

Rani toplotni talas poklopio se sa talasom nestanaka i smrti turista zabeleženih poslednjih dana u ovoj mediteranskoj zemlji, naglašavajući opasnosti od izloženosti vrućini. Proteklih dana na grčkim ostrvima pronađena su tela nekoliko stranih turista. Njihovoj smrti verovatno je kumovala šetnja u potrazi za skrovitim plažama na visokim temperaturama koje su se i proteklih dana kretale oko 40 Celzijusa. Na otoku Matraki pronađeno je telo 55-godišnjeg Amerikanca. Pre toga, u subotu je pronađeno telo holandskog turiste (74) na ostrvu Samosu.

Na Kritu su pronađena mrtva dvojica planinara. Podsetimo, početkom juna nestao je Britanac Majkl Mozli, poznati TV voditelj, a njegovo telo je pronađeno 9. juna. I on je krenuo u šetnju po najvećoj vrućini u vreme nestanka. Spasilački timovi u Grčkoj tragaju za dve Francuskinje, u dobi od 73 i 64 godine, na ostrvu Sikinos i 59-godišnjim američkim policajcem na Amorgosu.

U Italiji temperature 10 stepeni iznad proseka

Turska meteorološka služba takođe je upozorila na toplotni talas, koji će posebno pogoditi zapad zemlje, gde se očekuju temperature od oko 45 stepeni. Talijani se takođe preznojavaju na temperaturama od 40 stepeni što je posledica ‘afričkog anticiklona‘.

- To je za 10 stepeni iznad sezonskog proseka za Italiju, izjavio je meteorolog Antonio Sano, osnivač veb stranice Il Meteo, koji je predvidio da će talas saharske vrućine "uskoro zahvatiti celu zemlju".

Kako prenosi ANSA, u utorak će živa porasti do 34°C, a temperature će biti još više u Pulji, na Siciliji i Sardiniji. Od srede do petka doći će do intenziviranja vrućine, rekao je Sano. Termometri će iznositi 39 i 40 Celzijusa u Rimu, Napulju, Firenci i Ferari, a u unutrašnjosti Sardinije i Sicilije živa će se popeti do čak 44 stepena.

Meteorolog takođe najavljuje da će sledeće nedelje anticiklon ‘izgubiti snagu‘ i da stižu prve jake kišne oluje na severu, a temperature će padati u svim regijama.

Toplotni talas nije zaobišao ni Španiju. Prošle je godine u toj zemlji od posljedica vrućine preminulo čak 3000 ljudi. Od srede do petka najtoplija vazdušna masa stizaće iz Italije prema centralnom Balkanu, Nemačkoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj i Poljskoj - dok alpsko područje i Nemačka dobijaju najtopliji vazduh u četvrtak, petak je vrhunac toplotnog talasa u Italiji, zemljama severnog Balkanskog poluostrva, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj i Poljskoj.

I u Hrvatskoj meteorolozi upozoravaju na veliku opasnost od toplinskog talasa. Od srede popodne temperature će se sve češće penjati i iznad 35 °C. Noći će biti sve toplije, što će nekima otežavati san i odmor. U petak će biti nestabilnije uz porast mogućnosti za lokalne pljuskove.

IstraMet demantuje pisanje stručnjaka na portalu Severe Weather Europe o toplotnoj kupoli. Podsećaju da je toplotna kupola dugotrajno stanje toplotnog talasa koje može potrajati nedeljama i da za nastanak kupole sinoptička situacija mora da bude stabilna duže vreme. Dakle, reč je o dugotrajnom ekstremu, a ne o dva do tri vruća dana.

