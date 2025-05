Prvi snimci indijskog napada na Pakistan: Eksplozije obasjavaju noć, građani beže

Indija je večeras ispalila salvu raketa na teritoriju Pakistana.

Na meti su navodno bili kampovi za obuku terorista, avedeno je u saopštenju Ministarstva odbrane iz Nju Delhija.

Na društvenim mrežama su se pojavili prvi snimci eksplozija. Na snimcima se vide eksplozije dok uplašeni građani pokušavaju da pronađu zaklon.

Pakistan je najavio da će uzvratiti na napae iz Indije. Dve susedne zemlje su poslednjih desetak dana na ivici sukoba nakon terorističkog napada u Indijksom delu Kašmira kada je poginulo 26 turista.

Nju Delhi tvrdi da je napad izvršila militantna grupa iz Pakistana što je Islabad demantovao.

Call me crazy but it seems like the world is in MORE CHAOS today than when Biden left office.



- Israel still attacking GAZA

- America and Israel Bombing Yemen (Below)

- Pakistan and India near war

- Ukraine and Russia war has no end in sight.

- Trump Threatening to attack Iran.… pic.twitter.com/0CZf17Qf3v