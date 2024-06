Oblak koji donosi nepogode sve bliži Srbiji: Ova dva predela biće na udaru NEVREMENA - evo u koliko sati se očekuje i u Beogradu

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se najnovijom najavom pljuskova praćenih grmljavinom tokom popodnevnih sati.

"Tokom poslepodneva na jugozapadu i jugoistoku lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom", stoji u najavi RHMZ.

Takođe, na Fejsbuku se oglasio meteorolog Ivan Ristić koji je naveo da sa istoka Bosne jaka grmljavinska oblačnost prelazi u južni deo Mačve i deo Zlatiborskog okruga, a kako dalje ističe, do 18 časova stići će i do Beograda.

Kako navodi, oblak će se kretati prema istoku i severoistoku, zatim i ka Valjevu, Šapcu, Obrenovcu i Beogradu, a zatim i prema Sremu, Bačkoj, Banatu, Braničevu i Borskom okrugu.

Kada je u pitanju jug Srbije danas će biti mirnije, a najviše kiše očekuje se na istoku i severoistoku naše zemlje.

Grmljavinski oblak stiže u Beograd oko 18 časova

Prema najavi Ivana Ristića, grmljavinski oblak stići će u Beograd oko 18 časova.

- Iskoristite lepo, ali sparno vreme prepodne, jer će popodne biti puno pljuskova i kiše praćenih grmljavinom i nepogodama - napisao je Ivan Ristić na svom fejsbuku.

Šansa za grad u delu Mačve potez Osečina-Valjevo iznosi oko 90% sa kretanjem centra oblaka na severoistok ona polako opada, navodi Ristić.

Dugoročna prognoza

Kraća stabilizacija vremena očekuje se za vikend, kada se ponovo očekuju tropske temperature oko 35 stepeni celzijusa. Već od prvog jula stiže nam dugo očekivano osveženje, kroz bečka vrata.

Vazduh iz Afrike, pustinjski i prašumski, odlazi i na njegovo mesto poguran jakim azorskim anticiklonom stiže svežiji atlanski, koji nam više prija i na koga smo navikli.

Vremensku prognozu odlikovaće smena sunca i oblaka, koji će povremeno donositi pljuskove kiše praćene grmljavinom lokalno i nepogodama. Vetar je u skretanju, slab i umeren, zapadni i severozapadni, a najviše dnevne temperature biće oko 25 - 30 stepeni Celzijusa, a u danima sa više oblaka i koji stepen niže, najavljuje meteorolog amater Ivan Ristić.

Upozorenje RHMZ za Beograd

U posebnom upozorenju, RHMZ je upalio alarm i za Beograd: "Do petka, 28. juna, biće toplo, nestabilno i sparno, sa lokalnim plјuskovima i grmlјavinom koji u pojedinim delovima grada mogu biti intenzivniji uz grad i olujni vetar", navodi se na sajtu RHMZ. Kako dodaju, narandžasti meteoalarm usled rizika od pojave nepogoda preliminarno je izdat za područje Beograda, "a za konrektne lokacije izdavaćemo hitna upozorenja jedan do dva časa unapred". Popaljeni meteoalarmi, negde i zbog tri pojave Zbog nestabilnog vremena, upaljeni su meteoalarmi u celoj Srbiji sve do 27. juna. Danas je pola Srbije u narandžastom, a pola u žutom, a u nekim delovima (pogledajte mapu) upozorenje važi za čak tri pojave u isto vreme - pljuskove, grmljavinu i visoku temperaturu.