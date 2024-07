Superćelijske oluje postaju svakodnevnica! Detaljna prognoza meteorologa za JUL: U Srbiju stižu ekstremne pojave, biće sve češće!

Meteorolog RHMZ-a Milenko Jovanović istakao je da su nepogode koje su zahvatile Srbiju poslednjih dana pojava koju ćemo češće viđati u budućnosti, ali to ne znači da će se one toliko napredovati da nećemo moći da živimo od njih.

Nagli prodor hladnog vazduha na već dobro zagrejanu atmosferu donosi nevreme, ističe meteorolog RHMZ Milenko Jovanović.

- To je razlika od 10 - 15 stepeni, a istovremeno hladan vazduh je teži i gušći, pa se kao klin zabije ispod toplog vazduha i razlika kao bujica i pravi problem - kaže Jovanović.

Možemo očekivati češće superćelijske oluje

- Praktično superćelijska oluja je drugi naziv za dobro razvijeni grmljavinski oblak kumulonimbus, koji traje nekad duže, nekad kraće. To nije ništa što do sada nije postojalo, ali to sada kada se kaže, znači kataklizma! - kaže meteorolog Jovanović.

Kako ističe i ranije je bilo ovako ekstremnih meteoroloških pojava, samo smo mi danas osetljiviji.

- Bilo je i ranije ekstremnih meteoroloških pojava. Osetljiviji smo, jer živimo u civilizaciji. da se ovo desilo na selu ne bi bilo problema. Ovde nema zemlje da to apsorbuje, nema zelenila. Beton i asfalt ne upijaju vodu, tako da je sve to dalo efekat nepogode - objašnjava meteorolog Jovanović.

Kako objašnjava, oseća se porast ekstremnih vremenskih pojava, a u budućnosti one neće slabiti.

- Klimatske varijacije najavljuju češće pojave tih ekstremnih vremenskih nepogoda, jačih nevremena. To sve može biti u jednoj godini više, u drugoj manje. Porast postoji, ali to ne znači da ćemo ovoga imati sve više i više da nećemo moći normalno da živimo - kaže meteorolog Jovanović za Blic.rs.

Vreme u narednom periodu

Meteorolog Slobodan Sovilj izjavio je danas da je pred nama mnogo sunčanih intervala u narednom periodu.

Nakon umereno toplog vremena koje će biti do petka, sledi nam porast temperature.

Navodi da će biti pretežno sunčano, naročito ujutro i prepodne, a poslepodne će biti promenljive oblačnosti, ali sa, kako kaže – "veoma, veoma retkom pojavom kratkotrajne kiše, slabog intenziteta", navodi Sovilj.

- To je uvod u lep vikend koji je pred nama, koji će biti potpuno sunčan, temperatura u daljem porastu, maksimalne vrednosti od 30 do 35 stepeni u subotu i nedelju - objašnjava meteorolog za Javni servis.

Prognozira da će se stabilno vreme produžiti i dalje, da nema nekih naznaka zahlađenja ni tokom sledeće sedmice.

- Osim stabilnih vremenskih uslova, temperatura će biti u daljem porastu, tako da u urbanim sredinama svakako možemo računati na tropske noći, a maksimalne temperature u hladu u intervalu između 32 i 37 stepeni tokom većeg dela sedmice koja je pred nama - kaže meteorolog Slobodan Sovilj.

Zaboravimo na nevreme, slede tropski dani

Sovilj kaže da možemo da zaboravimo na nevreme koje je iza nas, ali ocenjuje da su u pitanju bile dve ekstremne kišne epizode.

- Ali, u svakom slučaju, lepa vest jeste da su se ove ekstremne kišne epizode ili izraženi vremenski uslovi koji su uslovili nepogode i grad i olujni vetar, dakle da su završeni, oblačnost se uveliko izmestila na istok i sada je pred nama jedan stabilan period - objašnjava Slobodan Sovilj.

Jul će biti topliji nego prethodnih godina

Temperature koje nam dolaze su iznad proseka za jul, potvrđuje meteorolog dodavši da postoji tendencija stalnog porasta.

- Leta su, primera, radi u našoj zemlji, sada toplija za 2,6 stepeni u odnosu na drugu polovinu 20. veka, pogotovo u odnosu na predindustrijski period - kaže Sovilj.

Objašnjava da to znači da se srednje julske temperature, koje su ranije bila od 27 do 30 stepeni, sada polako povećavaju.

- Mi prognoziramo da će srednja julska maksimalna temperatura u nižim predelima biti od 30 do 32 stepena, uz čak do 18, 19 tropskih dana u nižim predelima- rekao je Sovilj za RTS.

Navodi da su to sve vrednosti koje su iznad proseka, ali kojima svedočimo i tokom prethodnih godina, a najtoplije je bilo jula 2012. godine.

- Ako posmatramo ceo mesec sa srednjom maksimalnom temperaturom od 32,6 stepeni, julski rekordi u Beogradu i u Srbiji postavljeni su davne 2007. godine, tada su u hladu u Beogradu izmerena 44 stepena 24. jula, a u Srbiji je najtoplija bila Smederevska Palanka - podseća Sovilj.

Kaže da se topli rekordi obaraju i širom kontinenta. Tako je pre dve godine postavljen i novi evropski rekord kad je letnja temperatura u pitanju – 48,8 stepeni je izmereno na Siciliji".

