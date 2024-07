Možemo očekivati češće superćelijske oluje! Meteorolog Jovanović: Oseća se porast ekstremnih vremenskih pojava

Meteorolog RHMZ Milenko Jovanović istakao je da su nepogode koje su nedavno zahvatile Srbiju pojava koju ćemo češće viđati u budućnosti, ali to ne znači da će se one toliko napredovati da nećemo moći da živimo od njih.

Nagli prodor hladnog vazduha na već dobro zagrejanu atmosferu donosi nevreme, ističe meteorolog RHMZ Milenko Jovanović.

- To je razlika od 10 - 15 stepeni, a istovremeno hladan vazduh je teži i gušći, pa se kao klin zabije ispod toplog vazduha i razlika kao bujica i pravi problem - kaže Jovanović.

Možemo očekivati češće superćelijske oluje

- Praktično superćelijska oluja je drugi naziv za dobro razvijeni grmljavinski oblak kumulonimbus, koji traje nekad duže, nekad kraće. To nije ništa što do sada nije postojalo, ali to sada kada se kaže, znači kataklizma - kaže meteorolog Jovanović.

Kako ističe i ranije je bilo ovako ekstremnih meteoroloških pojava, samo smo mi danas osetljiviji.

- Bilo je i ranije ekstremnih meteoroloških pojava. Osetljiviji smo, jer živimo u civilizaciji, da se ovo desilo na selu ne bi bilo problema. Ovde nema zemlje da to apsorbuje, nema zelenila. Beton i asfalt ne upijaju vodu, tako da je sve to dalo efekat nepogode - objašnjava meteorolog Jovanović.

Kako objašnjava, oseća se porast ekstremnih vremenskih pojava, a u budućnosti one neće slabiti.

- Klimatske varijacije najavljuju češće pojave tih ekstremnih vremenskih nepogoda, jačih nevremena. To sve može biti u jednoj godini više, u drugoj manje. Porast postoji, ali to ne znači da ćemo ovoga imati sve više i više da nećemo moći normalno da živimo - kaže meteorolog Jovanović.



Autor: Jovana Nerić