Ključno je šta se dogodilo između 12 i 17 sati! Tri traga nađena tokom potrage za Nišlijom! Porodica tvrdi: Pretražite ovo mesto

Milan Đorđević (41), farmaceut iz Niša, nestao je 10. juna na Suvoj planini u Nišu i od tada od njega nema ni traga ni glasa. Potraga za Milanom traje 24 dana, a njegova porodica je u više navrata ukazivala na to da je ključno pitanje šta se farmaceutu dogodila u periodu između 12 i 17 časova.

Nestali farmaceut iz Niša, Milan Đorđević poslednji put je viđen 10. juna oko 12 sati, kada je usnimljen na kamerama. U potragu za njim uključene su sve dežurne službe, a zasad nije pronađen nijedan trag koji bi mogao da ukaže na to šta se Milanu kobnog dana desilo.

Prema rečima Milanove porodice, tog dana je sve delovalo naizgled normalno, Milan je pre posla popio kafu sa majkom, a potom je otišao na sastanke. Posle podne je imao obaveze ranije isplanirane, te nikom nije jasno šta je kobnog dana pošlo po zlu.

Milan je nakon posla automobilom marke “škoda” otišao do izletišta, gde je parkirao vozilo na parkingu pored zatvorenog planinarskog doma. Upravo to je i poslednji trenutak kada je viđen.

Njega su oko 11.30 časova snimile kamere na jednoj od prodavnica u selu Jelašnica, kako prolazi ka Bojaninim vodama.

Pojedini očevici su rekli i da su ga videli kako sedi na nekoj klupi pored reke, te da je posle toga razgovarao sa čovekom koji je kosio livadu.

3 bitna traga

Dosad je pronađeno više tragova tokom potrage. Na samom početku potrage pronađen je trag – reč je o upaljaču i kutiji cigareta. Ovaj trag pronađen je nedaleko od osmatračnice na izletištu Bojanine vode.

Sledeći trag jeste signal Milanovog telefona. Na osnovu pametnog sata koji je Milanu ostao u kući lociran je signal njegovog telefona. Pametni sat koji mu je ostao u stanu pokazao je da se njegov telefon nalazi 19 kilometra od Niša. Upravo zato je Milanov brat sa drugarima otišao do Bojaninih voda i tamo pronašao parkiran Milanov službeni automobil. U njemu je bio i Milanov telefon.

Period kada se Milanu izgubio trag

Ključni trenutak u slučaju nestanka Milana jeste šta se njemu dogodilo u periodu između 12 i 17 časova. O tome je govorila i Milanova majka Marica.

“Ne znamo gde je bio između 12 časova prepodne i 17 časova ili 18 časova, kada je njegov automobil zapazio na parkingu jedan biciklista. Bio je u 12 časova u Jelašnici, tu ga je kamera za video nadzor usnimila, ali nije pre 17 časova otišao na Bojanine vode. To nam je biciklista potvrdio. On nam je rekao da ga je automobil prestigao otprilike u 17 časova na putu ka Bojaninim vodama. Šta se za tih pet sati dešavalo sa Milanom, gde je bio, ne znamo. Zato molimo da se potraga preusmeri na to područje gde je poslednji put viđen, na područje oko Jelašnice, Studene i Čukljenika”, naglasila je Marica ranije.

Deo Suve planine danima su pretraživali pripadnici Žandarmerije, Gorske službe spasavanja, planinari, ali od Milana nema ni traga ni glasa.

Autor: Dubravka Bošković