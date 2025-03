Misterija sata nestalog farmaceuta rešena! Nije nađen tokom uviđaja, ali se IZNENADA POJAVIO

Milan Đorđević, farmaceut iz Niša, nestao je 10. juna prošle godine na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini, a njegova sudbina i dalje ostaje nepoznata.

Skoro devet meseci kasnije, uprkos istrazi i naporima porodice, o Milanu Đorđeviću nema nikakvog traga. Njegova majka, Marica Đorđević, ne odustaje od potrage i redovno kontaktira inspektore PU Niš, ali svaki put dobija isti odgovor – da je slučaj i dalje otvoren i da potraga traje.

Porodica je očajna, ne zna gde da ga traži, kome da se obrati za pomoć niti šta dalje da preduzme. Pripadnici odeljenja za forenziku našli su u Milanovom automobilu službeni i privatni telefon, laptop, tablet, kao i njegov novčanik u kome je bila i lična karta.

- Veliki muški sat je bio u kaseti u njegovom autu, ali ga forenzika nije našla. Posle uviđaja je došao Milanov šef sa koleginicom i sat vremena posle istrage su odvezli auto! Da li je to normalno? Kako su to kola odmah odvezli u firmu? Posle tri dana su nam javili da je njegov ručni sat u kaseti - rekla je Marica.

Porodica je shvatila da se nešto dogodilo sa Milanom Đorđevićem 10. juna popodne kada nije došao s posla da vodi sina na rođendan.

Pre toga se oko podneva javio supruzi i rekao da ne može da stigne da uzme ćerku iz vrtića, ali da će stići da vodi sina na rođendan.

- Kada se nije pojavio, niti javljao na telefon, snaja je pozvala našeg starijeg sina, da joj pomogne, da on odvede dečaka na rođendan. Tada smo krenuli da ga svi zovemo na telefon, ali se nije javljao. Pametni sat koji mu je ostao u stanu pokazao je da se njegov telefon nalazi 19 kilometra od Niša. Zato je stariji sin sa drugarima otišao do Bojaninih voda i tamo pronašao parkiran Milanov službeni automobil - izjavila je Marica.

- Do dana današnjeg, mene kao majku, ni jednog trenutka niko nije kontaktirao iz SUP-a. Suprug i ja smo tražili prijem, nemamo ni traga ni glasa o sinu. Sada će osam meseci kako ga nema, meni nije lako što izlazim na različite televizije, reći će ova žena je dosadna. Preko našeg sveštenika smo napisali zahtev koji je prosleđen eparhiji u Beogradu. Čekali smo četiri meseca. Dobili smo zvanično saopštenje da on nije ni u jednom manastiru u Srbiji, ali to ne znači da je tačno jer oni nisu u obavezi da kažu. To nam je bila nada.

Marica je dodala da njen sin i suprug skoro svakog dana idu na Suvu planinu, ali tamo nema nikakvih tragova Milana. Ne znaju zašto je Milan otišao na planinu bez planinarske opreme i novčanika.

- Ne znamo gde je bio između 12 i 17 časova kada je njegov automobil zapažen na parkingu. Kamera ga je snimila u 12 časova u Jelašnici, ali nije pre 17 časova otišao na Bojanine vode. Biciklista je rekao da je automobil prošao oko 17 časova. Šta se dešavalo tih pet sati, ne znamo - naglasila je Marica.

Ko je sve tragao za farmaceutom?

Pametni sat pokazivao je da se Milanov telefon nalazi na oko 19 kilometara od Niša, i zbog toga su ga otac i brat iste večeri potražili na Bojaninim vodama.

Našli su službeni automobil na parkingu ispred Planinarskog doma, ali ne i Milana. Odmah je krenula potraga u kojoj su danima učestvovali brojni policajci, vatrogasci, pripadnici niškog odreda Žandarmerije, planinari, šumari, prijatelji i rođaci, ali Milan nije pronađen, niti bilo koji njegov trag na Suvoj planini.

Ekipa forenzičara koja je pregledala Milanov službeni automobil nije pronašla ništa sumnjivo u vozilu, kao ni pored vozila.

Nije bilo tragova krvi ili nekog drugog neželjenog događaja.

Milan je prema rečima njegovih roditelja voleo da planinari, ali je 10. juna otišao na Bojanine vode bez opreme za planinarenje, u cipelama, košulji i pantalonama, a sa sobom nije poneo ništa od ličnih dokumenata.

Roditeljima jedna stvar od starta bila sumnjiva

Njegova majka Marica rekla je da joj je taj dan bilo sumnjivo jer je rekao da ne može da dođe po ćerku u vrtić zato što ima poslovne obaveze, a već u pola 6 je trebao da vodi sina na rođendan.

- On je bio normalno obučen kao i svaki poslovni čovek, bio je privržen porodici i deci, i prijateljima i bratu i svima, mi smo svi bili zbunjeni, ceo dan ga zovemo, on se ne javlja - navodi ona.

Marica navodi da su po pronalasku automobila tek sutradan došli forenzičari dodajući da joj nije jasna jedna stvar - kako je ostao sat u kolima.

- Oba telefona su bila u kolima, ostavio je novčanik, ličnu kartu, laptop, i sat je bio u kaseti, oni su sve to uzeli, a sat nisu videli. Oni su tu bili oko dva sata i onda su došli iz sinovljeve firme po auto. Mi smo i tu bili malo zbunjeni zašto tako brzo dolazi njegov šef sa koleginicom i odvoze auto sa planine - kaže Marica.

- Nikome ništa nije hteo da kaže, čak ni svom ocu koji se u međuvremenu bio razboleo, ima leukemiju i tu se sekirao. Za sve je bio jako osetljiv i pedantan na poslu, bio je kod koleginice i potražio prirodni lek za spavanje - dodaje Marica.

U potragu za Đorđevićem uključeni su bili i psi tragači, a jedan od njih je Lola, vlasnika Radula P., profesora sociologije, ali i umetničkog fotografa iz Niša. Lola ima 11 godina iskustva pretrage i posle obuke koju je prošla pokazala se skoro stoprocentno uspešnom!

- Uključili smo se u potragu 12. juna u sedam sati ujutro, na molbu porodice. Kada su takve suituacije, Lola i Kira vlasnika Nenada Stamenkovića, odmah kreću u potragu. Lolu sam prvo poveo na stazu koja je vodila ka Tremu pošto se sumnjalo da se Milan uputio ka tom vrhu i da je moguće da se negde povredio. Kada smo prošli odvajanje ka manastiru Veta, Loli sam ponovio uzimanje mirisa i dao komandu da traži. Na to je Lola krenula trkom nazad ka domu! Stigavši do doma detaljno je onjušila terasu doma, prostor između parkinga i doma i uporno se vraćala ka terasi - počinje priču vlasnik patuljastog šnaucera.

- Onda je došla vest da su oko osmatračnice nađene cigarete. Između doma i osmatračnice pas nije pokazivao inicijativu, međutim kod skretanja ka osmatračnici ponovo je pokazala interesovanje za nastavak traženja. Krenula je ubrzano njušeći ka osmatračnici, došla do nje i kada je bila ispod nje ukopala se u mestu. Prema iskustvu s Lolom, tu se Milan sigurno kretao! Pretresli smo sve oko osmatračnice, ispod nje, kao i staze koje od tog dela vode iza Bojaninih voda, ali tamo nije bilo tragova. Ne mogu ništa da tvrdim, ali ovaj prekid tragova ukazuje da postoji mogućnost da se nestali možda služio vozilom da dođe do tamo i vratio nazad do parkinga gde se kretao - ispričao je za Kurir Perišić.

Narednog dana Radule i Lola su obišli područije oko manastira Veta.

- Ovo područije je pretražila i Gorska služba spasavanja sa žandarmerijom i ništa nismo našli. Kasnije je na teren izašao i vodič Nenad Stamenković, a sa psom Kira koja je pokazala identičan trag kao i Lola. To je isto potvrdio i vojni pas koji je tog dana bio na terenu, ispričao je ovaj sociolog i ljubitelj životinja. Za sad je poznato da se Đorđević kretao terasom Doma planinara i da je bio do osmatračnice, ali verovatno ne peške, već svojim ili nekim drugim vozilom. Vreme je tada bilo suvo pa i od tragova guma nema neke vajde, tako da je misterija kako je ovaj porodični čovek bez ikakvog poroka, tako nestao.

Razgovarao sa čovekom koji je kosio travu Milan je poslednji put viđen od strane prolaznika kako sedi na klupi pored reke na Suvoj planini. Prema rečima očevidaca, on je razgovarao sa jednim starijim meštaninom koji je kosio travu, a posle toga je nastavio put. Ipak, ove informacije nisu dovoljne da se otkrije šta mu se kobnog dana dogodilo i kako je moguće da je nestao bez traga. Porodica puna dva i meseca nema informaciju o tome gde je Milan, a teren Suve planine je u više navrata pretražen, međutim nijedan trag nije pronađen. Sem automobila, policija je tokom trećeg dana potrage za Milanom, nedaleko od osmatračnice na izletištu Bojanine vode, pronašla kutiju cigareta i upaljač. Pretpostavlja se da pripada nestalom Nišliji.

Autor: Snežana Milovanov