'MOGUĆE DA JE BIO U JEDNOM OD TIH AUTOMOBILA' 6 meseci ni traga ni glasa od Milana iz Niša: Majka se i dalje pita samo jedno

Pola godine je prošlo od kada je Milan Đorđević (41) iz Niša nestao na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini navršiće se sutra.

Mladi farmaceut se, podsetimo, 10. juna službenim kolima dovezao do izletišta i tu mu se izgubio svaki trag. Njegova majka Marica Đorđević kazala je da u proteklih šest meseci nije pronađen nijedan trag koji bi mogao da pomogne u pronalaženju njenog sina, ali da ona sve više veruje da je sa Bojaninih voda negde odvezen.

- U policiji nam kažu da ga nema kao da je u zemlju propao. Razumem i njih što ne mogu da ga pronađu. Nemaju ni jedan trag. Pregledali su mu automobil, nadzorne kamere, telefone i ništa. Neposredno nakon što je nestao tražilo ga je na Suvoj planini po 100 ljudi dnevno i niko ništa nije mogao da pronađe. Kako vreme prolazi sve više verujem da ga je neko čekao u podne na Bojaninim vodama i da ga je odvezao odatle - priznaje Marica.

Kako ona dalje objašnjava, ne veruje da je on sam odatle otišao, ali da li je to bilo uz njegov pristanak ili je bio prisiljen, ne zna.

- Onako nespreman, u salonskim cipelama, košulju i pantalonama, da je dobrovoljno hteo da ide, u to ne mogu da poverujem. Na nadzornim kamerama se vidi da je 40 automobila toga dana prošlo putem od Bojanih voda ka gradu, moguće da je bio u jednom od tih automobila - kazala je majka nestalog čoveka.

Ona je kazala da to što su oni preživeli za proteklih šest meseci ne bi poželeli ni najgorem neprijatelju.

- Ne možemo više psihički da podnesemo neizvesnost. Sve mi se čini da će da dođe i pozvoni mi na vrata, ali ga nema. Kako sednem gledam kroz prozor u zgradu u kojoj je njegov stan, jer je odmah preko puta, i onda mi je još veća muka. Pitam se stalno da li smo mi nešto mogli da uradimo da sprečimo da nestane. Nije nam se požalio, nije rekao ni jednu reč, nikada. Tog dana kada je nestao sedeli smo on i ja sat i po. Slao je mejlove, pili smo kafu, pričali o najobičnijim stvarima, sada ne mogu da se setim o čemu. Otišao je najnormalnije na posao, nije očekivao da mu se nešto dogodi, znam dobro svoje dete. Posle dva sata je nestao. Šta se dogodilo za ta dva sata pitamo se, ali bez odgovora. U policiji kažu da ga niko nije zvao za to vreme, ali je meni verovatnije da ga je neko pozvao da ode na Bojanine vode, nego da ga je sačekao na ulici i naterao da to učini - govori Marica.

Prema njenim rečima, njen sin je uvek bio odgovoran i pedantan, takav je bio i u porodici i na poslu. Kada je njegov službeni automobil pronađen na Bojaninim unutra je sve bilo na svom mestu, ništa razbacano.

- Bilo je nekih natpisa u novinama da je na Bojanine vode otišao bez novčanika, da ga je ostavio kod kuće. To nije tačno. Novčanik sa ličnom kartom i parama ostao je u kolima zajedno sa ručnim satom i oba telefona, i službenim i privatnim. Sve je bilo uredno ostavljeno u kolima, jedino mu je pasoš ostao kod kuće - kazala je Marica.

Dodala je da jedino još što mogu da očekuju od informacija jeste potvrda iz crkve da li je Milan u nekom od manastira ili nije.

- Zvala sam pre dve nedelje Eparhiju nišku, ali su mi kazali da još nemaju ništa zvanično da mi kažu. Stigle su potvrde iz nekih manastira da nije tamo, ali ne iz svih, a veliko je područje u pitanju. Kontaktirali su i manastire u republikama bivše SFRJ i Hilandar. Sada da nam neko kaže tu je on, otišli bi ma gde to bilo. Ma samo da nam kažu da je živ, ništa drugo ne tražimo. Jedino se sada u boga uzdam, ali možda je sudbina takva da je morala tako nešto da se desi - rekla je gospođa Đorđević

Milan se, podsetimo, poslednji put javio telefonom svojoj supruzi u ponedeljak, 10. juna oko podneva. Rekao je da će se zadržati na poslu tako da neće stići da ode po ćerku u vrtić, ali da će stići da sina vodi na rođendan. Nakon toga se nikome nije javljao na telefon, zbog čega su njegov brat, otac i prijatelji započeli potragu i obavestili policiju. Milanov službeni automobil pronađen je u toku večeri 10. juna na Bojaninim vodama, ali od tada do danas nije pronađeno ništa drugo što bi moglo da pomogne u razrešavanju misterioznog i do sada u Nišu nezapamćenog nestanka.

