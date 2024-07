Ovi delovi Srbije biće na udaru grmljavine! RHMZ izdao najnovije upozorenje: Vreme je opasno, biće jako i dugotrajno

U Srbiji je počeo toplotni talas, a Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura. Kako navode, toplotni talas biće jak i dugotrajan, a temperature će dostizati i 40. podeok.

RHMZ je upozorio građane na izražen toplotni talas koji će biti dugotrajan i usloviti maksimalne temperature:

- danas i sutra, 08. i 09. jula, od 33 do 37 stepeni,

- od srede do kraja sledeće sedmice, 10. i 14. jul, od 35 do 40 stepeni

U većini urbanih sredina očekuju se tropske noći.

Toplotni talas pratiće i izražen deficit padavina.

Na području Beograda maksimalna temperatura biće:

- danas i sutra, 08. i 09. jula, oko 35 stepeni,

- a zatim od srede do kraja sledeće sedmice, 10. do 14. jula, od 37 do 40 stepeni

RHMZ upalio alarm i zbog grmljavine

Meteoalarm biće na snazi u naredna tri dana, s tim što je danas u većini Srbije upaljeno narandžasto upozorenje koje znači da je vreme opasno.

U pojedinim delovima Srbije upaljen je žuti meteoalarm zbog grmljavine koje se očekuju u sledećim delovima zemlje:

Bačka

Srem

Zapadna Srbija

Jugoistočna Srbija

Jugozapadna Srbija

Kosovo i Metohija

Žuti meteoalarm znači da vreme može biti opasno.

U sredu će najgore pržiti

Meteorolog Ivan Ristić, takođe, upozorava na ekstremne vrućine i sparno vreme, kao i na to da će sreda biti posebno topao dan.

- Afrika je naša svakodnevica i naša realnost zimi i leti, iz dana u dan je sve toplije, a od srede 10. jula temperatura vazduha u hladu izjednačiće se sa našom telesnom i kretaće se između 35C-39C. Oprez - biće i sparno - piše Ristić na svom Fejsbuku.

Međutim, on ističe i da postoji mogućnost da u našu zemlju ponovo dođu oblaci koji će doneti nepogode.

Pravi vremenski preokret očekuje nas već od 13. jula, tačnije od sledećeg vikenda, kada bi, prema Ristićevoj prognozi, postojala mogućnost za vremenske nepogode poput oluje, grada i grmljavine.

Batut popalio alarme

I institut za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut" upalio je danas narandžasti alarm na teritoriji šest gradova u Srbiji zbog vremena koje se kategoriše kao "opasna pojava".

Vreme je opasno u sledećim delovima Srbije:

Bečej

Palić

Kikinda

Zrenjanin

Sombor

Vršac

Autor: Marija Radić