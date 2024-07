Odeš u Grčku na odmor, pa ostaneš bez tablica i dozvole! Evo kako da izbegnete veliku neprijatnost

Grčka poslednjih nekoliko godina nema milosti za činjenje saobraćajnih prekršaja, pa više ni Srbima ne gledaju kroz prste.

Mnogi naši građani koji letuju na ovoj destinaciji dožive da im grčka policija skine tablice i uzme saobraćajnu dozvolu.

Nedavno se to desiilo i jednom našem turisti kojima je policija skinula tablice zbog nepropisnog parkiranja i to dok je malo udaljen do vozila imao raspravu sa drugim policajcem koji ga je ubeđivao da je tokom vožnje koristio telefon.

Ovaj čovek je zbog ove neprijatnosti ostao osam dana duže u Grčkoj, jer je toliko čekao da mu vrate tablicu i saobraćajnu dozvolu.

Portal "Grčka info" redovno podseća turiste iz Srbije da poštuju propise, ali i koja je procedura prilikom skidanja tablica i oduzimanja saobraćajne dozvole.

- Ovo je jedna od najvećih neprijatnosti koja može zadesiti vozače. Grčka policija i dalje ima praksu da skida i privremeno oduzima tablice turistima koji nepropisno parkiraju ili prave saobraćajne prekšaje tokom vožnje, i to je po grčkom zakonu legitimno iako mnogi smatraju da nije korektno. Oduzimanje i skidanje tablica često prati oduzimanje saobraćajne dozvole na 20 dana - navodi ovaj portal.

Podećaju da je trenutna kazna za nepropisno parkiranje u Grčkoj od 40 do 80 evra i može se platiti u bilo kojoj pošti.

- Ponesite sa sobom papirić koji vam je policajac ostavio na šoferšajbni i sa dokazom da ste kaznu platili idite do nadležne Policijske stanice (pisaće na kazni koja stanica je u pitanju). Važno da znate! Prema grčkom zakonu o drumskom saobraćaju, u slučaju nepropisnog parkiranja osim skidanja tablica i novčane kazne može biti primenjena i kazna oduzimanja vozačke dozvole na 10 dana i saobraćajne dozvole na 20 dana - navodi se na portalu "Grčka info".

Dodaju da su nekada komandiri policije raspoloženi da odmah nakon uplaćene kazne ili sutradan vrate vozaču tablice i sva dokumenta, a nekada zadržavaju pravo da ih (kao što im zakon to omogućava) ne vrate narednih 20 dana.

- Nakon što istekne 20 dana, policija tablice šalje u konzulat, a konzulat ih šalje na vašu adresu u Srbiji. Ovo je za vozače najgori problem, jer moraju da traže drugi način kako bi se vratili u svoju zemlju, a troškovi se gomilaju... Ukoliko ne govorite engleski dobro, nakon uplaćene kazne nemojte ići u policijsku stanicu sami - bolje je da neko od grčkih državljana krene sa vama. To može biti vlasnik smeštaja u kome boravite ili neka druga osoba iz Grčke koja će šefu policije objasniti na maternjem jeziku da nemate mogućnost da ostajete duže u Grčkoj čekajući tablice (uz nekoliko navedenih izgovora, mala deca, nedostatak novca itd) - savetuju oni.

Navodi i da mora podneti zahtev koji policija mora odobriti kako bi vam vratili dokumenta ili odbiti u roku od dan ili dva.

- Lokalac koji će biti uz vas i policajci u stanici se često poznaju, posebno kada su manja letovališta u pitanju, i veća je verovatnoća da će vam uz asistenciju grčkog državljanina policija izaći u susret, vratiti oduzete predmete i dokumenta, i poželeti srećan put. Iako je tokom prethodnog jula Ministarstvo saobraćaja Grčke pripremilo revidirani Pravilnik o drumskom saobraćaju, on i dalje nije na snazi! Ove izmene će biti male, ali važne jer će svrha biti kažnjavanje vozača, a ne automobila. Trenutno, u slučaju težeg prekršaja vozač može da izgubi sve, od vozačke do saobraćajne dozvole i tablica, ali bi ovo trebalo da se promeni u nekom narednom periodu, tačnije čim novi pravilnik bude usvojen - dodaje portal.

Novi zakon će predvideti novčanu kaznu, oduzimanje vozačke dozvole, kaznene poene (kada su grčki državljani u pitanju), ali ne i oduzimanje saobraćajne dozvole i tablica.

Autor: Dubravka Bošković