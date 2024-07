Pripremaju se nova pravila: Ako se ne vežete na zadnjem sedištu, sledi vam kazna - evo u kojim slučajevima će se trajno oduzimati dozvola i vozila

Radi se na izradi novog zakona o bezbednosti saobraćaja.

Najviše privremeno oduzetih automobila su marke Volkswagen, Mercedes, BMW i Audi.

"Radimo na izradi novog zakona o bezbednosti saobraćaja. Jedan od predloga verovatno će biti trajno oduzimanje vozila i trajno oduzimanje vozačke dozvole za najteže saobraćajne prekršaje i povratnike u činjenju prekršaja. Naravno, i za krivična dela kao što je izazivanje saobraćajne nezgode s teškim telesnim povredama ili poginulim licima", istakao je Slaviša Lakićević, načelnik Uprave saobraćajne policije MUP Srbije, i dodao da će se razmatrati dodatni lekarski i psihološki pregledi za nesavesne vozače.

On dodaje da će se Ići na nultu toleranciju alkohola u organizmu.

"Znatno ćemo povećati kazne što se tiče psihoaktivnih supstanci jer imamo sve više vozača pod njihovim dejstvom. Izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja važe od prošle godine, a 23. februara ove stupio je na snagu i novi Pravilnik o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima, u kojem je jedna od najvažnijih novina privremeno oduzimanje vozila."

I kakvi su rezultati?

"U 90% slučajeva su to putnička vozila, imamo i šest motocikala, devet bicikala, tri teška teretna vozila, jedan traktor i čak jedno zaprežno vozilo! Jednom vozaču smo dva puta oduzeli vozilo, a jednom čak tri vozila! Vidite koja je to drskost! Najviše privremeno oduzetih automobila su marke Volkswagen, Mercedes, BMW i Audi. Kao prekršaji su se izdvojili vožnja pod zabranom i vožnja bez vozačke dozvole. Problem je što su trećina mladi. Oni su nam ove godine u blagom porastu stradanja. Mi se svi borimo da imamo manje poginulih, a Strategijom o bezbednosti saobraćaja smo zacrtali da budemo među deset najbezbednijih zemalja."

Gde smo sada?

"Nešto smo bolji od zemalja u okruženju. Daleko smo ispod željenog stanja. Prošle godine bila je 501 poginula osoba u saobraćaju i to je izuzetno važno, to je istorijski rezultat, najmanje dosad. Istorijski rezultat i najviše pisanih saobraćajnih prekršaja - 1.401.000. Težimo da do 2030. prepolovimo broj poginulih u odnosu na 2019, kada ih je bilo 534, da imamo nula poginule dece. Najviše ljudi nam gine subotom i četvrtkom u periodu od 12 do 22 sata."

Šta je važno da vozači shvate?

"I dalje imamo veliki broj vozača koji ne poštuju propise, ali se trudimo da preventivnim aktivnostima promenimo njihov stav. To je ključno. Da se izmeni stav: 'Neću da vežem pojas, idem samo do školice da pokupim dete" ili "Neću dete da stavim u sedište i vežem, neće ništa da se desi'."

Saobraćajci s kamerama na uniformama

Od 1. septembra prošle godine na ulicama su i saobraćajci s kamerama na uniformama. Da li je uprkos tome bilo nuđenja ili prihvatanja mita?

"Cilj i svrha tih kamera je transparentni rad MUP, unapređenje odnosa građana i policije, povećanje učinka, kontrola obavljenih poslova, primena policijskih ovlašćenja i sprečavanje zloupotrebe i koruptivnih ponašanja pripadnika ministarstva, ali i građana. Mi smo do kraja prošle godine snimili 38.000 primena policijskih ovlašćenja pojedinačno. Podneli smo 10 krivičnih prijava, dve za policijske službenike, osam za građane. Od tih osam - četiri krivične prijave su za davanje mita, a četiri za napad na policijskog službenika. Nadam se da ćemo u narednom periodu imati kamere na uniformama svih saobraćajnih policajaca."

Predsednik Vučić založio se za pooštravanje zatvorskih kazni sa sadašnjih od dve do 12 godina na pet do 20 godina, kao i trajnu zabranu upravljanja vozilom za svakog ko izazove povredu ili smrt deteta u saobraćaju. Da li će ovaj predlog biti uvršten u zakon o bezbednosti saobraćaja?

"Da, i to vrlo brzo. Nadamo se da će zakon biti završen do kraja godine. Naravno, ide na javnu raspravu, konsultacije... Veliku nam podršku daju, a i mi njima, roditelji poginule dece. Neke od njihovih predloga ćemo svakako usvojiti."

Još jedna novina je veoma važna...

"To je revolucija u saobraćajnoj policiji. Saobraćajni policajci će imati Android uređaj na kojem će imati sve što mu je potrebno o vozaču kojeg je zaustavio jednostavnim očitavanjem dozvole. Neće više proveravati u centrali, pisati kazne na papiru, pa pisati izveštaje u stanici... Svako zaustavljanje će biti evidentirano u sistemu. Samo na papiru ćemo uštedeti više od tri miliona evra godišnje! Stvarno smo se potrudili. Intervencija neće trajati duže od tri minuta."

Bliski s narodom

Sve češće se može pročitati da su pripadnici saobraćajne policije pomogli porodiljama da stignu na vreme u porodilište kroz gradske gužve, da su pomogli ljudima u obavljanju svakodnevnih poslova... Kako vam se čini da na vas danas narod gleda?

"Kao prvi među jednakima trudim se da moja uprava unapredi odnos s građanima. Mi smo tu zbog građana. Uopšte nije cilj otkriti prekršaj, nego je cilj obezbediti da se građani osećaju bezbedno. Ta dobra dela moraju da se podrazumevaju, ne da budu izuzetak. To nam je zadatak. Moramo ličnim primerom, kao roditelji, kao društveno odgovorne osobe, da pokažemo deci, komšijama, svima kako se poštuju saobraćajni propisi. Policija ne bi postojala da svi poštuju norme."

Radar u civilnom automobilu pored puta - vozači se pitaju da li je to dozvoljeno.

"Jedan od načina da vozače koji voze prebrzo disciplinujemo jeste i da radimo bez zaustavljanja. Taj radar je napravljen da može da radi sa zaustavljanjem i bez. Zašto to radimo? Zato što od svakog parkiranog civilnog vozila pored puta možete da pomislite da je vozilo iz kog se snima. To deluje preventivno i ima veliki efekat i to je ono što želimo da izazovemo kod vozača."

Već smo pominjali važnost vezivanja pojaseva, a preventivno ćete delovati i s taksi udruženjima.

"U celoj Srbiji će u taksi vozilima biti nalepnica koja će putnicima sugerisati da vežu pojas bilo da sede napred ili pozadi. Uz to će i taksista da im saopšti da bi zbog lične bezbednosti bilo dobro da budu vezani. On po zakonu ne može to da im naredi. Kada saobraćajni policajac zaustavi vozilo, kazna za nevezivanje pojasa se piše putniku.", zaključuje Slaviša Lakićević, načelnik Uprave saobraćajne policije MUP Srbije.

Autor: Snežana Milovanov