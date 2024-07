Profesorka dr Danica Grujičić nedavno je izjavila da mladi danas prerano ulaze u intimne odnose i da su, po svemu sudeći, krajnje neinformisani o svim mogućim posledicama ranog stupanja u odnose.

Dr Danica Grujičić kroz šalu gostujući na jendoj televiziji je rekla da ne bi bilo loše da se vrati ono "ništa pre braka".

- Mislim da nije loša ideja ta "ništa pre braka"! Ne naravno kada neko stupi u brak u 35. godini, ali danas mladi stvarno prerano ulaze u odnose - rekla je dr Grujičić.

Kako je istakla, ne samo što ulaze rano, već ulaze i veoma neinformisani.

Devojčica sa 12 godina ostala trudna

- Ne samo što prerano ulaze u intimne odnose, već ulaze i jako neinformirani šta se može da se desi. Ja nikad neću zaboraviti, tada sam bila u GAK Narodnom frontu, tu devojčicu od 12 i po godina koja je bila u petom mesecu trudnoće. Tada je to bilo početkom osamdesetih, ali to nije tako retko ni sada. Znači, očito je da deca danas dobijaju informacije koje treba i koje ne treba, a roditelji su ti koji moraju da pričaju sa decom. Bolje teža priča, nego teži problem - kaže dr Grujičić.

Nije samo trudnoća problem

Navodi da nije samo u pitanju ostanak u drugom stanju, već su veliki problem i bolesti koje se prenose.

- Mora da se priča sa decom, nije samo pitanje ostanka u drugom stanju. Bolesti koje se prenose. Evo HPV vakcina je dobra vakcina, jer štiti i dečake i devojčice. Prima se do 12, 13. godine, ali može i kasnije, do 40. da se primi. Ako je Australija uspela na minimum da svede bolesti grlića materice, pa dajte je svom detetu. Neće biti sterilnosti zbog toga! Mnogo je važnije kako se deca oblače zimi. Kad vidim devojčicu sa jaknicom do pupka, a ovamo sve golo, a napolju pet stepeni... To nije normalno. Čak iako roditelji kažu, pa i ranije smo išli goli i bosi, ali setite se koliki je tada životni vek bio i koliko je smrtnosti bila i majki i odojčadi... - kaže dr Grujičić.

Autor: Dalibor Stankov