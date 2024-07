Na njegovom računu osvanulo je 24 hidljade evra: Kada je video cifru saopštio je ženi, a ona je donela odluku o kojoj svi govore!

Lako je prepustiti se maštanju šta bismo uradili da posedujemo milione. Mnogi bi se počastili egzotičnim putovanjem, luksuznom nekretninom ili nekom neverovatnom avanturom.

Ipak, većinu vremena prihvatamo da su to maštarije - sve dok se čudo ne dogodi! Naredna priča stiže iz Brazila, nema veze s lutrijom, a može se svrstati u rubriku “verovali ili ne”.

Vozač autobusa i otac četvoro dece, Antonio Pereira, probudio se jednog jutra i shvatio da je saldo na njegovom računu skočio sa 40 evra na 24 miliona.

Jedini način da dobije toliko novac bio je da igra lutriju - što nije radio, pa je shvatio da je reč o grešci. I to kakvoj!



“Pojavilo se toliko nula da sam se uplašio. Nikada nisam video ništa slično. I nikada neću videti”, kazao je lokalnim medijima.

Iako bi bilo lepo kad bi novac mogao samo da se “stvori” i olakša nam život, to je fantazija. Antonio je znao da je banka napravila kardinalnu grešku i da su pare trebale da legnu na drugi račun, prenosi Unilad.

Postoje ljudi koji bi verovatno pokušali da “profitiraju” u ovoj situaciji, ali vozač autobusa iz Brazila nije među njima.

🔔 | Man saw his bank balance go from $46 to $26.7 million overnight by mistake https://t.co/CvgGZ8ANIe