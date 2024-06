Ona je glumica za Oskara: Ša šokiran koliki je Miona manipulator, ona ga raskrinkala, pa otkrila da im u krevetu nije idilično i bajno! (VIDEO)

Šta bi bilo da se ne vole?!

U toku je emisija 'Pitanja novinara', Darko Tanasijević postavljao je Mioni Jovanović pitanja, koja je između ostalog progovorila o odnosu sa Ša, a potom je Ša priznao da Miona glumi za Oskara.

On kaže da se nada da ljudi gledaju po ceo dan da bi videli kakav je Miona manipulator - rekao je Darko.

- Ja bih sam sebe strpao u ludnicu zbog ovoga što ona radi. Ovo njeno je gluma za oskara - rekao je Ša.

- Možeš u ludnicu kad vidiš svoje klipove napolju - rekla je Miona.

- Ovo je jezivo, ovo je blam šta ona radi - rekao je Ša.

- Ko prati videće sve, znam da se sve prati, ja uvek pričam kako jeste - rekla je Miona.

Ša sutra će se održati svadba decenije, kakva su tvoja očekivanja? - upitao je Darko.

-Da mnogo ozbiljna svadba - rekao je Ša.

-Samo se ti zezaj, zezaću se ja sa tobom - rekla je Miona.

- Ja sam jako srećan, mislim da će žurka top. Čekao sam jako dugo da se moja devojka uda za bivšeg, jezivo, stvarno jezivo. Ona u svakom svom izlaganju isključuje stvari koje su ključne. Ona ima zaključak da sam ja izvileneo i to je to. Nisam srećan zbog toga, ne mislim da bi bilo kojoj osobi bilo prijatno zbog toga - rekao je Ša.

Rekao si da je Miona nikad srećnija i raspoloženija, da jedva čeka tu svadbu. Jel tebi to govori nešto? - upitao je Darko.

- Nju radi ovo, ona ne priča o procentima, ali ovo je sve radi. Izgasirala se, hoće da bude propraćena i u prvom planu. Situacija je takva da ko god je na mestu njenog bivšeg ja bi se zezao sutra, ali ta doza raspoloženja vezano za svadbu mi je neočekivana od nje. Previše je euforična - rekla je Miona.

-Jel ti to njeno ponašanje kazuje nešto i šta? - upitao je Darko.

- Mene održava u odnosu ono kad smo nas dvoje sami, a kada smo ovde ja ne mogu da budem srećan. Ja sam očekivao da kad stane ovde da će reći istinu, svaki detalj želi da nametne da sam ja najgori. Neko mora da bude loš da bi neko ispao dobar, u ovom slučaju su njih dvoje dve osobe koje su dobre, tu je Ša koji smeta njihovoj ljubavi, ja sam to definisao. To je kao kad lepa riba povede ružnu drugaricu da bi bila u prvom planu, tako da sam ja ta ružna riba. Opis je možda smešan, ali jeste tako. Ne vidim kod nje poentu da toliko omalovažava osobu sa kojom je, ona stalno gleda da me spusti i okrivi za nešto. Nije mi jasna ta poenta, s jedne strane mi ukazuje na to, sa druge strane ne. Da li zbog roditelja ili zbog bivšeg, ja ne znam. Nemam pojma šta se dešava, obećala mi je da će doći kod mene i ja se držim toga. Kao ono kad su se kešali za tramvaj, ja se držim za to. Eto tako. Verujem u to, to je jedino što mi je preostalo - rekao je Ša.

Da li je jača ta tvoja vera ili sve ono što vidiš svojim očima, čuješ i sve ono što ti pričaju drugi - upita je Darko.

- Očigledno vera. Ja vidim jedno, svi vide drugi. Ako ne uspe, biće mi teško, ali život ide dalje. Očekujem najgore, ali se nadam najbolje. Imaću pravu sliku kad izađemo napolje, posle razgovora sa roditeljima. Vrlo je vešta u mnogim stvarima što se tiče rijalitija. Sama zna kako treba da se ponaša, ja sam možda kreten, ali ne znam - rekao je Ša.

Izgleda da se ti plašiš da je pustiš jer znaš da će otići - rekao je Darko.

- Imam taj strah, ali on nije odjednom nastao. Ona to namerno radi i budi u meni, ako sam ja lud i primetim neke stvari, onda je ceo sto lud i narod lud što vide neke stvari - rekao je Ša.

Rekao ti je Đedović da ti ispadaš lud ako vidiš da ga ona gleda, da ga brani i sve redom - rekao je Darko.

-Ja u trenutku uhvatim sebe da razmišljam gledaoce. Njoj da pustiš snimak da čuje sebe ona bi se krstila - rekao je Ša.

Da li ona od tebe pravi manijaka da bi ona ispala bolja u rijalitiju? - upitao je Darko.

-Ako kažu pametniji od mene i vide onda mi je sve jasno - rekao je Ša.

-On laže da smo mi drugačiji u krevetu, to je laž. Mi smo u krevetu još gori sa svađama - rekla je Miona.

Rekao si da ona voli da se kadrira sa Stanislavom - rekao je Darko.

-Ona voli da se kadrira i da se priča o njoj, voli da se priča o njoj i bivšem. Već četiri meseca ne sprečava. Voli jednostavno da se priča o tome. Ona konstantno hrani ljude oko sebe time što brani Stanislava, svako može da ustane i nešto da joj kaže - rekao je Ša.

Šta ćeš da radiš sutra na svadbi? Kako ćeš da se ponašaš? - upitao je Darko.

-Šta ti misliš da ću ja raditi sutra? - upitao je Ša.

Mislim da ćeš pokušati da se šališ i sve, ali da ćeš vrlo brzo početi sa ljubmorom - rekao je Darko.

- Ja ću uložiti sav napor da ne pravim nikakav haos. Dovoljno sam veliki haos napravio od sebe, mislim da je dosta, ali da boli, boli.

Autor: N.P