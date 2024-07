Meteorolog Ristić najavio jezivo nevreme za sutra: Crni oblaci će se nadviti nad Srbijom - Sa sobom nose i superćelijske oluje!

On je naveo i tačne satnice dolaska oluje po gradovima u Srbiji!



Meteorolog Ivan Ristić najavio je danas da nas od sledeće srede čekaju znatno prijatnije temperature, ali i veoma nestabilno vreme. Destabilizacija vremena u Srbiji kreće već sutra, kada će veliki oblak krenuti sa zapada i kretati se prema severu i istoku, najavljuje meteorolog Ivan Ristić.

"Završava se toplotni talas, a kada je on pri kraju uvek kreću oluje. Od sutra se vreme menja kod nas. Stvoriće se linija olujne nestabilnosti na potezu Tuzla, Loznica, Valjevo. U pitanju su višećelijske oluje, ali brzina vetra može dostići do 120 km/h," kaže meteorolog Ivan Ristić. On ističe da je problem kod ovako jakog vetra taj što on kreće odmah, naglašavajući da se sutra popodne nevreme prvo očekuje duž linije Tuzla, Loznica, Valjevo, a zatim će se premeštati prema istoku i severoistoku, sa očekivanim dolaskom nevremena u Beogradu oko 17 časova prema današnjim modelima.

Uticaj toplotnog talasa

Ristić navodi da se toplotni talas završava, što će dovesti do značajnih promena u vremenskim prilikama. "Kada se završava toplotni talas, obično dolazi do naglih promena, a to uključuje i olujne vetrove i nestabilno vreme," objašnjava meteorolog.

Upozorenje za građane

Građani su pozvani da budu oprezni i da prate uputstva meteoroloških službi kako bi se pripremili za promenljive vremenske uslove. Brzina vetra od 120 km/h može uzrokovati ozbiljne probleme, stoga je važno preduzeti mere predostrožnosti.

Najava meteorologa Ivana Ristića o značajnim promenama vremena od naredne nedelje treba da bude ozbiljno shvaćena, posebno zbog očekivanih olujnih vetrova i nestabilnosti. Građani treba da budu spremni za ovakve promene i da prate uputstva nadležnih službi kako bi se zaštitili od potencijalnih nepogoda.

"Završava se toplotni talas, a kada je on pri kraju uvek kreću oluje. Od sutra se vreme menja kod nas. Stvoriće se linija olujne nestabilnosti na potezu Tuzla, Loznica, Valjevo. U pitanju su višećelijske oluje, ali brzina vetra može dostići do 120 km/h," kaže meteorolog Ivan Ristić. On ističe da je problem kod ovako jakog vetra taj što on kreće odmah, naglašavajući da se sutra popodne nevreme prvo očekuje duž linije Tuzla, Loznica, Valjevo, a zatim će se premeštati prema istoku i severoistoku, sa očekivanim dolaskom nevremena u Beogradu oko 17 časova prema današnjim modelima.

Uticaj toplotnog talasa

Ristić navodi da se toplotni talas završava, što će dovesti do značajnih promena u vremenskim prilikama. "Kada se završava toplotni talas, obično dolazi do naglih promena, a to uključuje i olujne vetrove i nestabilno vreme," objašnjava meteorolog.

Upozorenje za građane

Građani su pozvani da budu oprezni i da prate uputstva meteoroloških službi kako bi se pripremili za promenljive vremenske uslove. Brzina vetra od 120 km/h može uzrokovati ozbiljne probleme, stoga je važno preduzeti mere predostrožnosti.

Najava meteorologa Ivana Ristića o značajnim promenama vremena od naredne nedelje treba da bude ozbiljno shvaćena, posebno zbog očekivanih olujnih vetrova i nestabilnosti. Građani treba da budu spremni za ovakve promene i da prate uputstva nadležnih službi kako bi se zaštitili od potencijalnih nepogoda.

Autor: Dubravka Bošković