Kuće u Vojvodini 10.000 evra! Potražnja sve veća, prednjači jedan grad

Širom Vojvodine kuće se prodaju po veoma povoljnim cenama, a Banat je najpovoljniji za ulaganje.

Kuće u Vojvodini koje su u veoma lošem stanju i kojima je potrebno dodatno ulaganje prodaju se za oko 10.000 evra, a za njih su najviše zainteresovani mladi bračni parovi koji uz pomoć subvencija države kupuju nekretninu.

Banat je najpovoljniji za ulaganje u nekretnine jer tamo ima najviše kuća koje ne prelaze 20.000 evra. Po interesovanju, ali i visini cene, potom su Bačka i Srem. Kupce zanima i udaljenost mesta od grada, što dodatno utiče na cenu, ali i samo intersovanje za ulaganje.

Prema oglasima dostupnim na onlajn platformama, u mestu Panoniji, u opštini Titel, kuća od 55 kvadrata košta 11.000 evra.

Subotica je već tri godine prvi grad u Vojvodini po broju prodatih kuća, gde ih je od 2021. do 2023. prodato 3.152, a cene su im bile od 1.000 do 245.000 evra. U prošloj godini najskuplja kuća u Vojvodini kupljena je za 510.000 evra, u Novom Sadu. Više od milion, tačnije 1.054.990 evra, koštala je kuća u Novom Sadu prodata 2022. godine, pokazuju podaci Republičkog geodetskog zavoda, uz podatak da je promet kuća na nivou države u 2023. za 15 odsto manji u odnosu na 2022. godinu.

Posle Subotice, u kojoj je prošle godine prodato 1.098 kuća a cene su bile od 1.000 do 192.500 evra, jeste Zrenjanin sa 788 ostvarenih ugovora. U ovom evra. Na četvrtom mestu po broju prodatih kuća je Sombor sa 463 ugovora, a cena ove vrste nekretnine je bila od 1.000 do 130.000 evra. Posle Sombora je Bečej, gde je prometovano 358 kuća a cene su bile u rasponu od 1.500 do 130.000 evra.

Stara kuća u Farkaždinu, u zrenjaninskoj opštini, od 123 kvadrata, košta 15.000 evra. Isto toliko košta kuća u Mileševu, opštini Bečej, ali od 82 kvadrata. Prizemna kuća u Mužlji, u opštini Zrenjanin, od 40 kvadrata i placem od 470 kvadrata, košta 15.000 evra. Kuća od 80 kvadrata uz plac od osam ari u mestu Marmorak, opština Kovin, košta 15.000 evra.

Prema rečima vlasnika Status nekretnina Danča Slavova, interesovanje mlađih bračnih parova za kupovinu kuće do 10.000 evra postoji, ali njih nema toliko u ponudi agencija, dok onih nešto skupljih ima i njih kupuju stariji, oni koji žele da pobegnu iz grada, ali ima i Rusa i Kineza. Jeftinije kuće većinom nude vremešni Vojvođani ili oni koji su nasledili imovinu od roditelja, predaka. Kako je reč o trošnim kućama, njihova cena je mala i vlasnicima se najviše isplati da ih ponude nekome ili da oglas o prodaji postave na neku onlajn platformu.

Slavov je objasnio da je kuće do 50.000 evra uglavnom kupuju za keš:

Kuće do 50.000 evra uglavnom se kupuju za keš. Stariji najčešće prodaju svoje stanove pa kupuju takvu vrstu kuće. Bitno im je da je bliža nekim od većih gradova. Dosta kuća smo prodali u Bačkom Petrovcu, sve što je ponuđeno je prodato. Uglavnom su tamo kuće kupovali Novosađani. Odgovaralo im je to što Bački Petrovac nije mnogo udaljen od Novog Sada, a ponuda kuća je bila dobra

Nešto skuplje kuće nalaze se u Apatinu, pa je tamo takva vrsta nekretnine od 150 kvadrata ponuđena za 25.000 evra, ona od 130 kvadrata u Bačkoj Topoli košta 48.000, gde nova kuća od 90 kvadrata na placu od 5,7 ari košta 57.000 evra. U Despotovu, u opštini Bačka Palanka, kuća od 212 kvadrata ceni se 55.000 evra, a u Neštinu kuća od 82 kvadrata košta 71.000. U Velikoj Remeti, u iriškoj opštini, kuća od blizu 100 kvadrata je 53.000 evra.

Ove godine najskuplja kuća prodata je u gradskoj opštini Savski venac u Beogradu – za 3.182.000 evra. Najjefitnije kuće, po podacima Republičkog geodetskog zavoda, koštale su 1.000 evra.

Autor: Snežana Milovanov