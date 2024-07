8 najpopularnijih igara sa kartama u bivšoj Jugoslaviji

Država koja je nekad postojala „od Vardara, pa do Triglava“ je imala mnogo simbola koji i danas probude osećaje kod velikog broja nostalgičara. Među tim simbolima su i igre sa kartama koje su bile veoma popularne tokom 60-ih i 70-ih godina veka za nama. Malo smo istraživali i odlučili da sastavimo listu sedam igara sa kartama koje su svoj vrhunac popularnosti doživele upravo u zemljama bivše Jugoslavije

1. Bela

Verovatno su svi oni koji su makar jednom uzeli špil u ruke pretpostavili da će bela (ili belot) biti na prvom mestu. Ovo je ubedljivo najpopularnija igra sa kartama u bivšoj Jugoslaviji, a njena popularnost se održala do danas.

Glavna prednost bele je što može da se igra jedan protiv jednog, ali i u parovima, što dodaje znatnu dozu taktike. Interesantno kod bele je što je svi igraju, ali se pravila često razlikuju, pogotovo po regionima Srbije i Hrvatske.

Pravila bele, ali i ostalih igara koje su se našle na našoj listi možete naći na portalu kazino Srbija. Ovaj portal vam na jednom mestu nudi pravila svih poznatijih (a i onih manje poznatih) igara sa kartama.

2. Tablić

Koliko nije bilo teško pogoditi naziv prve igre sa kartama na našoj listi, tako ni druga nije iznenađenje. Tablić je bio jedan od najboljih lekova protiv dosade u Ex-Yu.

Malo je igara sa kartama koje su toliko jednostavne, a ujedno zarazne toliko da uvek poželite da odigrate „još samo jednu rundu“.

3. Preferans

Nakon jedne jednostavne, sledi igra koja je veoma kompleksna. Nivo strateškog razmišljanja potrebnog za pobedu u preferansu je daleko iznad svih ostalih igara na našoj listi.

U početku je preferans bio veoma popularan u Sloveniji i Hrvatskoj, ali se vremenom proširio i na ostale republike. Zbog svoje kompleksnosti, preferans je bio uvršten u ponudu većine kockarnica tog vremena.

4. Remi

Stariji čitaoci (a i oni srednjih godina) se sigurno sećaju specijalnih kutijica u kojima su se čuvala dva špila sa kojima se igrao remi. Zbog obilja karata, remi je moglo igrati više ljudi, tako da je bio popularan na masovnijim druženjima.

Cilj remija je formirati setove i sekvence i na taj način se osloboditi svih karata koje držite u ruci. To možete uraditi tako što ćete vući nove karte ili pokupiti neke od odbačenih. Draž remija je gubitak koji sledi ako se predugo okleva.

5. Briškula

Mnogo italijanskih igara je prešlo svoj put preko Jadranskog mora i našlo utočište u Jugoslaviji. Među najpoznatijim je sigurno briškula koja se igra celom dužinom jadranskog primorja.

Popularnosti briškule su doprinele i specijalne karte koje se koriste za ovu igru (slične poznatim “mađaricama”). Njihova specifičnost je što ih ima 40 i dele se na kupe, bate, špade i dinare.

6. Šnaps

Nakon jedne italijanske, sledi jedna nemačka igra. Iako je i raub bio izrazito popularan u zemljama bivše Jugoslavije, pogotovo u BiH, mišljenja smo da se šnaps igrao na većem području.

Specifičnost šnapsa je da se igra sa samo 20 karata što znači da su partije vrlo brze i zanimljive. Cilj je sakupiti 66 bodova kroz osvajanje štihova pre nego što to protivnik učini. Šnaps je čista jedan-na-jedan igra i zahteva visok stepen koncentracije i umeća.

7. Kanasta

Kanasta je umereno kompleksna igra sa kartama, nastala kao nadogradnja remija. Sa jedne strane, koriste se dva špila za igranje, ali sa druge, pošto se igra u parovima, lakše je formirati kombinacije koje donose pobedu.

Pomenute kombinacije se nazivaju meldovi i, u zavisnosti od broja karata u kombinaciji, različito se vrednuju. Koliko je kanasta bila popularna u bivšoj Jugoslaviji govori i činjenica da je proslavljeni režiser Goran Marković jedno od svojih najcenjenijih filmskih ostvarenja nazvao „Tajvanska kanasta“.

8. Poker

Nijedna lista ne može da prođe bez igre sa kartama koja se igra u svakom kutku naše planete. Naravno, pričamo o pokeru.

Pre nego što su došle nove verzije pokera, kao što su Texas Hold’em, Omaha, Three Card poker ili Russian poker, u Jugoslaviji je bila popularna njegova klasična varijanta. Svako dobije po pet karata, dozvoljena je jedna zamena i to je to. Ostatak igre čine čelični živci, blefiranje i doza sreće. Sasvim dovoljno za vrhunski doživljaj igre.

Zaključak

Na kraju ovog kratkog podsetnika na neka prošla vremena da napomenemo da se sve ove igre sa kartama i danas igraju. Možda se više ne organizuju „kartaroške večeri“ toliko često, ali je druženje uz karte delimično prešlo i u online okruženje. Tako sve ove igre možete igrati putem interneta, a neke čak i u online kazinima.

U svakom slučaju, ništa vas ne sprečava da se podsetite mladosti (ukoliko već niste) i još jednom promešate špil. makar on bio i virtuelan.

Autor: Iva Besarabić