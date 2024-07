Zastrašujući rekord: 21. jul je bio NAJTOPLIJI DAN

Globalna temperatura u nedelju je bila 17,08 stepeni Celzijusa toplotni talas Sjedinjene Države

Nedelja 21. jul bio je globalno najtopliji dan otkako se mere temperature, pokazali su preliminarni podaci Servisa za klimatske promene Kopernik Evropske unije, prenosi Rojters.

Globalna temperatura u nedelju je bila 17,08 stepeni Celzijusa, što je malo više od rekorda postavljenog prošlog jula, a koji je bio 17,08 stepeni.

Vreli talasi pogodili su prošle nedelje velike delove Evrope, SAD i Rusije.

Kopernik je potvrdio Rojtersu da je rekord za prosečnu dnevnu globalnu temperaturu, koji se vodi od 1940, oboren, a naučnici smatraju da su razlog za to klimatske promene koje je izazvao čovek.

