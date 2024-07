Uskoro novi TOPLOTNI TALAS! Pred nama je VIŠE DANA sa temperaturama blizu 40 stepeni: Naspavajte se dobro ovih dana i bežite iz grada

Toplotni talas koji je počeo 8. jula i trajao više od dve sedmice kao posledica toplotne kupole nad Srbijom imaće uskoro reprizu zbog čega trenutno „zahlađenje“ treba iskoristiti maksimalno, i prema preporukama pripremiti se za novi pakao.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio 24 tropska dana u avgustu sa temperaturama višim od 35 stepeni, a u urbanim sredinama se očekuju i tropske noći što dodatno otežava svakodnevicu.

Meteorolozi su još ranije najavili da od srede 24. jula do Srbije sledi pogoršanje vremena uz kišu i grmljavinske pljuskove i da će dolazi do osetnog osveženja, međutim, to neće dugo trajati i već od vikenda treba biti spreman na znatno toplije vreme.

Od 5. avgusta novi toplotni talas

Marko Čubrilo, meteorolog amater, kaže da prema trenutnim podacima očekuje da prvi deo avgusta bude topao uz manja osveženja oko 2. i 15. avgusta.

- I danas će, kao i juče, biti promenjivo oblačno i prijatno uz moguće ređe pljuskovi na istoku regiona. Očekuju se prijatne sveže noći uz minimume od 8 do 18 stepeni i dnevne maksimume od 22 do 29 stepeni Celzijusa - objavio je Čubrilo.

Međutim, već za vikend, dodaje, biće sunčano i toplije uz maksimume od 28 do 36 stepeni.

- Početkom avgusta moguće je manje osveženje uz retke pljuskove i maksimume od oko 24 do 30 stepeni. Trenutno deluje da će posle 5. avgusta uslediti još jedan topao talas koji bi potrajao do oko 16. avgusta – objavio je Čubrilo.

Toplotna kupola se širi, zahvatiće veći deo Evrope

Meteorolog Ivan Ristić kaže da će trenutni pad temperature i padavine osvežiti na kratko, jer već od nedelje, 28. jula ponovo očekuje da bude veoma toplo, naročito početkom sledeće nedelje u ponedeljak i utorak, 29. i 30. jula, kada će maksimumi dostići 37 stepeni.

- Ovako toplo vreme imaćemo i poslednjeg dana jula. Prvog dana avgusta se očekuje manje osveženje, ali i početak nestabilnog vremena. Ponovo će biti uslova za pljuskove kiše sa grmljavinom i lokalne nepogode. Temperatura početkom avgusta će biti u manjem postepenom padu, ali tokom avgusta ne bi trebalo više da pada ispod 30 stepeni. Od 5. avgusta počeće ponovo vrućine i stabilizacija vremena, kreće novi toplotni talas – kaže Ristić.

Napominje da će skoro ceo sledeći mesec obeležiti tropske temperature i da će toplotni talas sada zahvatiti i centralnu i zapadnu Evropu koja je bila pošteđena visokih temperatura u junu i julu.

- Sada se centar vrelog vazduha premešta ka zapadnoj Africi i Španiji i pitanje je dana kada će krenuti prema zapadnoj i centralnoj Evropi. Kako je nama bilo tokom toplotnog talasa biće sada i u drugim delovima Evrope. Toplotna kupola će se polako širiti ponovo prema sadašnjem prognostičkom materijalu – kaže Ivan Ristić.

Šta je toplotna kupola i zašto nas drži okovane visokim temperaturama?

Šta je toplotna kupola i zbog čega nastaje objasnio je čuveni klimatolog Vladimir Đurđević. Prema njegovim rečima, učestalost ekstremnih događaja koji odstupaju od prosečne klime su i dokaz klimatskih promena.

- U Srbiji je broj toplotnih talasa u prošlosti u proseku bio manji od jedan, bilo je i po nekoliko godina da se ne desi i onda se desi u godini jedan, ali sada imamo situaciju da svakog leta imamo između dva i četiri toplotna talasa. Kako prolazi vreme bliži smo broju od četiri toplotna talasa i skoro da se nije desilo leto da smo bili bez toplotnih talasa – rekao je Đurđević.

Prema njegovim rečima toplotna kupola je meteorološki fenomen, i naziv je kreiran da bi se lakše ispričalo o čemu radi, dok je u meteorologiji to stacionirani anticiklon.

- U pitanju je polje visokog pritiska koje se jako dugo zadrži iznad nekog mesta i onda znamo da u anticiklonu, pošto je u tom sistemu glavna i osnovna karakteristika visoki pritisak, ima vrlo malo cirkulacije vazduha. Ako to ostane dugo na nekom mestu dodatno diže temperaturu, dolazi do pregrevanja tla, a pregrejano tlo dodatno pregrejava vazduh. Jedna posledica tog anticiklona stvara drugu i ako se puno dana zadrži polje visokog pritiska dolazi do formiranja jakih toplotnih talasa – kaže Vladimir Đurđević.

Najbolje bi bilo otići iz urbane sredine tokom toplotnog talasa



Tokom poslednjeg toplotnog talasa Srbija je bila u centru tog sistema i zato smo trpeli izuzetno visoke temperature u odnosu na druge temperature u Evropi. Mehanizmi u tom sistemu su takvi da konstantno povećavaju prizemnu temperaturu, a glavna stvar je polje visokog pritiska koje se ne pomera, jer normalno stanje u atmosferi je da takvi anticikloni putuju od zapada ka istoku.

Anticiklon blokira hladniji vazduh

- Ovaj anticiklon se tako pozicionirao da nije dozvolio da ciklon prođe preko našeg područja i da spusti temperaturu. Ne samo da ne dozvoljava da se to desi, već i stalno pojačava prizemne temperature. Takav situacija se u meteorologiji zove bloking, prepreka koja ne dozvoljava da relativno hladniji vazduh sa severozapada uđe u vaše područje i da rashladi – rekao je Đurđević.

Prema njegovim procenama, popuštanje temperatura, koje imamo trenutno, može da bude vrlo blago i da se onda vrlo brzo vratimo u režim kakav smo imali pre pada temperature.

-Kada se pogledaju sezonske prognoze ne vide se značajnije promene i zahlađenja. Lako se pregura dva do tri dana, ali kada uđete u šesti, sedmi, osmi dan visokih temperatura ljudi postaju razdražljiviji, nervozniji, vidljive posledice osećaju srčani bolesnici, oseća se umor. Posebno što su i noću visoke temperature – poručio je klimatolog.

"Najpametnije je otići iz grada koji su velike rerne"

Zbog toga i lekari savetuju da se naredna tri dana, dok su temperature do 30 stepeni, dobro naspavate i pripremiti na novi toplotni talas, a najbolje bi bilo otići iz urbane sredine i potražiti spas u planinskom svežem vazduhu ili bilo kom drugom mestu gde će temperature biti prosečne.

Psihijatar prof. dr Vladimir Diligenski je nedavno rekao da je „najpametnije ostaviti uključenu klimu, ili, otići iz grada, koji su velike rerne, tokom ovog perioda“.

- Najteže je onima koji su preosetljivi, ili imaju hroničnu bolest poput hipertenzije i dijabetesa, jer one i te kako utiču na uspavljivanje. Ekstremno visoke temperature su direktno proporcionalno vezane za nesanicu. Važno je imati dobru arhitektoniku spavanja, jer tada kreću REM faze kada se sanja. I sami snovi smiruju, kao i drugi fenomeni spavanja, ali jedno bez drugog ne može, ako je dobra ravnoteža REM i non-REM faze, vi ste ispavani - rekao je za „RTS“ Diligenski.

Narušena ravnoteža i hronične bolesti

Međutim, ako je ta ravnoteža narušena javljaju se problemi sa koncentracijom, oseća se umor i mentalna neefikasnost – ne može da se pružiti maksimum koji se očekuje od nas. Rešenja ima. Osnovno je da se osnovna bolest, hipertenzija, anksioznost i depresivnost kontroliše kod lekara.

- Najbitnije je dati adekvatne lekove, antidepresive koji su najdelotvorniji, u dužem smislu regulišu anksioznost i depresivnost. Postoje i hipnotici, ali i oni se daju u saglasnosti sa stručnjakom. Fizička aktivnost svake vrste popravlja spavanje. Svim pacijentima preporučujemo fizičku aktivnost jer ona vam na lep način pomaže da zaspite – poručio je dr Diligenski.

Saveti za rashlađivanje:

tuširanje hladnijom i mlakom vodom nekoliko puta na dan



šetnja pre spavanja, ako nesanica traje duže vreme konsultujte se sa lekarom

tokom nајtоpliјеg dеlа dаnа, оd 11 dо 17 sаti treba izbegavati fizičku аktivnоst

živоtni prоstоr uvеk da budе rаshlаđеn

održavati sоbnu tеmpеrаturu ispоd 32 stepeni tоkоm dаnа i ispоd 24 stepeni tоkоm nоći

ne izvоditе dеcu nаpоljе zа vrеmе tоplоtnоg tаlаsа, osim u rаnim јutаrnjim ili vеčеrnjim sаtimа

izbеgаvаti bоrаvаk nа оtvоrеnоm u nајtоpliјеm dеlu dаnа, оd 10 dо 17 sаti

nositi zаštitu оd suncа, pаmučnu širоku gаrdеrоbu svеtlih bоја kоја nе stеžе, šеšir, naočare

ako kоristitе klimа urеđај ili vеntilаtоr nikаdа ih nе usmеrаvајtе dirеktnо nа dеtе

stаriје оsоbе sе nе smејu izlаgаti sunčеvоm zrаčеnju, pоsеbnо nе stаriјi srčаni bоlеsnici i оbоlеli оd šеćеrnе bоlеsti

unоsiti dоstа tеčnоsti, nајvišе vоdе, izbеgаvаti pićа i nаpitkе kојi sаdržе аlkоhоl, kоfеin i šеćеr

unоsiti lаkе оbrоkе, izbеgаvаti tеšku i visоkо kаlоričnu hrаnu, sа visоkim sаdržајеm šеćеrа

prе ulаskа u vоzilо оbаvеznо оtvоriti prоzоrе, vrаtа i prtljаžnik rаdi prоvеtrаvаnjа i rаshlаđivаnjа аutоmоbilа

Autor: Aleksandra Aras