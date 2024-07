Mladi u Srbiji masovno nose ove vrećice! Ako ih nađete treba da znate šta uzimaju i kako se zove nova pomama

Vrećice sa nikotinom uveliko su stigle na naše tržište, a građani Srbije polako, ali sigurno počinju da ih koriste. Konzumacija ovih vrećica postao je i trend među mladima kako u Evropskoj uniji tako i u Srbiji, a roditelji često nisu upoznati sa odlikama i opasnostima ove pojave.

U najčešće beloj kutiji okruglog oblika, male kese nikotina svojim izgledom podsećaju na svakidašnju žvakaću gumu, ali sa mnogo jačim posledicama. U pitanju su kesice pune aroma, nikotina i biljnih vlakana koje se stavljaju između usne i desni, pri čemu pljuvačka topi taj sadržaj i ostavlja sa sobom snažan ukus. Ove vrećice mogu i ne moraju sadržati duvan, ali se one duvanske zovu snus.

Šta je snus i zašto je opasan

Mnogima se činilo da su vrećice alternativa za one koji žele da prestanu da puše, ali budite vrlo oprezni jer ako su vrećice koje sadrže duvan u pitanju one mogu da imaju i do 50 miligrama nikotina, što je skoro trostruko više od jedne obične paklice cigara na trafici.

U februraru 2023. Evropski parlament objavio je izveštaj o efektima duvanskih i nikotinskih proizvoda koji su se pojavili na tržištu na zdravlje ljudi i, prema njemu, trend konzumacije nikotina u različitim varijacijama samo raste u poslednjih 15 godina. Nikotinske vrećice, dodaje se, izazivaju zdravstvene rizike zbog „visokog sadržaja nikotina u određenim proizvodima, što dovodi do sličnog ili većeg sadržaja nikotina u krvi onog ko ih konzumira“.

Nešto kasnije, odnosno u januaru ove godine, Evropska komesarka za zdravlje i bezbednost hrane Stela Kirijakidis je izjavila kako sve veća popularnost ovih nikotinskih proizvoda izaziva „ozbiljnu zabrinutost za javno zdravlje“.

U Srbiji korišćenje snusa raste sa uzrastom

Kada je reč o građanima Srbije, prema Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ povodom Svetskog dana duvana, u Srbiji najmanje 15.000 ljudi godišnje umire kao posledica upotrebe duvanskih proizvoda. Tema ovogodišnjeg Svetskog dana bez duvana bila je zaštita dece od uticaja duvanske industrije, pri čemu je saopšteno kako su „proizvodi kao elektrosnek cigarete i nikotinske kesice i/ili snus“ postali sve popularniji trend među mladim generacijama.

„Procenjuje se da je 12,5 odsto adolescenata u Evropskom regionu koristilo e-cigarete 2022. godine u poređenju sa dva odsto odraslih. U nekim zemljama regiona, stope upotrebe e-cigareta među školskom decom su dva do tri puta veće od stopa pušenja cigareta. Prema poslednjim podacima iz Istraživanja ponašanja u vezi sa zdravljem dece školskog uzrasta u Republici Srbiji 2022. godine, jedna petina učenika uzrasta 11, 13 i 15 godina (odnosno 19,7 odsto) je probala elektronske cigarete tokom života, pri čemu korišćenje elektronskih cigareta i snusa raste sa uzrastom“, saopšteno je iz Batuta.

Čak 85 odsto ljudi u ugostiteljskim objektima izloženo riziku

Prema rečima Nikolasa Čadija, pedijatru i istraživaču iz Montreala koji je specijalizovan za zavisnosti kod mladih, mlade generacije su u stanju da steknu zavisnost od nikotina nakon svega nekoliko dana ili nedelja konzumacija ovakvih proizvoda.

"Vaš mozak je malo ranjiviji na efekte različitih supstanci. Sve više studija pokazuje da mladi ljudi koji koriste nikotin takođe imaju veće šanse da imaju problema sa mentalnim zdravljem", rekao je Čadi, prenosi Si-Bi-Si.

Sa druge strane, dodaje, stručnjaci zaista znaju vrlo malo o ovim nikotinskim proizvodima, tačnije ne znaju koliki je intenzitet dejstva i posledica po zdravlje ljudi. Za NIN je ovo potvrdio i Goran Janković, specijalista pulmolog iz Niša, koji je rekao da zaista nije prošlo dovoljno vremena od trenutka nastanka ovakvih proizvoda do adekvatnih studija kojima će se otkriti koji su to tačno efekti.

Ipak, do tada, jasno je da će ovakvi proizvodi biti primamljivi mlađim generacijama. Prema Lauri Strujik, docentkinji na Ju-Bi-Si-ju u Kanadi, duvanska industrija kreira idealno tle za potražnju duvanskih proizvoda među mlađim generacijama.

"Duvanska industrija je vrlo dobra u puštanju proizvoda za odvikavanje od nikotina prilagođenih deci - i ove nikotinske vrećice nisu izuzetak", kazala je Strujik.

Isto tako, iz Batuta je saopšteno kako nisu samo oni koji konzumiraju ove proizvode direktno izloženi riziku i štetnim posledicama, koje inače još uvek nisu u potpunosti ispitane kada je reč o nikotinskim vrećicama. Recimo, 43 odsto ispitanika između 18 i 64 godine u Srbiji prema Batutovom izveštaju izloženo je duvanskom dimu i aerosolima elektronskih cigareta na svom radnom mestu. Sa druge strane, nešto manji broj (tačnije 24 odsto) izloženo je u obrazovnim ustanovama. Ipak, ubedljivo najveći procenat tiče se izloženosti duvanskim proizvodima i e-cigaretama u ugostiteljskim objektima – čak 85 odsto.

Autor: Dubravka Bošković