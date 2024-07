Nakon današnjih 39°C, sledi promena, evo i kakva: Otkrivamo preti li Srbiji nevreme iz Slovenije i Hrvatske

Današnji dan doneo je Srbiji sunčano i vrelo vreme, uz temperature i do 39 koliko je mereno u Ćupriji. Ono što je interesantno, iako je tokom dana bilo vrelo, u mnogim predelima jutro je bilo relativno sveže, pa je tako u Ćupriji mereno 14 stepeni, dakle, 25 stepeni se promenila tempetatura od jutra do popodneva, a u Smederevskoj Palanci za 24, odnosno sa 14 na 38°C.

U Beogradu je zabeležena tropska noć, uz minimalnu temperaturu od 22, dok je tokom dana bilo 37°C.

Dakle, predah od vrućina nije dugo potrejao, ali je osveženje donelo znatno ugodnije temperature, uz vrednosti od 26 do 30. Naročito je osvežilo noći i ujutro,pa je tako u Ćupriji i Smederevskoj Palanci mereno 12°C, a sedam dana ranije čak 42.

Inače, nebo nad Srbijom tokom celog dana bilo je vedro i bez oblaka, a sve zahvaljujući uticaju anticklona i povišenog vazdušnog pritiska, kao i termičkom visinskom grebenu.

Istovremeno, preko centralne Evrope i oblasti Alpa tokom dana premeštao se hladni front i snažan oblačni sistem.

Kasnije posle podne ovaj hladni front stigao je do Slovenije i doneo jake grmljavinske oluje i grad, ali i jače zahlađenje, a potom i do severozapada Hrvatske.

Grmljavinske oluje nisu zaobišle ni ovaj put Ljubljanu i Zagreb.

U toku večeri oluje su stigle i do severozapada Bosne, ali je sistem značajno oslabio na putu prema centralnoj Bosni i prema Srbiji.

Ove večeri u Srbiji je i dalje vedro i tropski toplo.

U nastavku večeri do Vojvodine, a do jutra i u ostalim severnim predelima Srbije, pa sve do centralne Srbije i Beograda prodora oslabljenog hladnog fronta, sledi osveženje, uz niže temperature za oko sedam stepeni i biće u ponedeljak oko 30°C.

Hladni front doneće i jak severozapadni vetar, ali i umereno prolazno naoblačenje, tek ponedge uz ređu pojavu pljuska sa grmljavinom, ali se u većini predela očekuje suvo.

Dakle, osim pada temperature i jakog severozapadnog vetra, ne očekuje se veća promena vremena, jer je hladni front skoro potpuno oslabio, a do juga i istoka Srbije neće ni stići, pa će tamo u ponedeljak ostati vedro, uz temperature do 35°C.

Ove večeri u Vojvodini je već počeo da duva jak severozapadni vetar. Ipak, ne očekuje se pad jutarnje temperature, pa se u Vojvodini i u Beogardu očekuje tropska noć i minimalna temperatura neće se spuštati ispod 20°C, ali će tokom dana biti znatno ugodnije u odnosu na danas.

Autor: Dalibor Stankov