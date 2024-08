Veliki podvig srpskih lekara: Dečaku (3) ugradili stent, žalio se majci na bolove u grudima!

Nakon niza pregleda lekari na Institutu za majku i dete trogodišnjaku otkrili retku anomaliju na srcu

Dečaku starom tri godine, na Institutu za majku i dete "Dr Vukan Čupić" u Beogradu ugrađen je stent.

Naime, kako saznajemo, dečak se žalio majci na bolove u grudima, nakon čega mu je urađena kompletna dijagnostika, ultrazvuk srca, CT, nakon čega su lekari na Institutu detetu otkrili veoma retku anomaliju.

Prof.dr Vladislav Vukomanović, direktor Instituta za majku i dete "Dr Vukan Čupić" potvridio je da se sve to dogodilo pre nekoliko dana i da je dečak sada dobro.

- U pitanju je anomalija desne koronarne arterije, desne srčane arterije koja je bila debela kao mali prst, a normalno je dva milimetra i koja se ulivala abnornalno u levu pretkomoru. Zahvat je bio dosta težak, dete je imalo određene vrste aritmije, bilo je problema prilikom ulaska u fistulu, svaki ulazak je bio praćen padom krvnog pritiska, ali na kraju smo uspeli da uređaj stavimo na mesto i tako je potpuno zatvorena fistula. Kontrolnom angiografijom, davanjem kontrasta u aortu, više se ta fistula nije praznila u levu pretkomoru, ostala je normalna koronarna arterija, objašnjava profesor Vukomanović.

EKG promene koje je dete imalo pre intervencije su se normalizovale nakon zahvata, objašnjava lekar, i otkriva da se dečak sada oseća sjajno.

- Bio sam na jednom službenom putu, dan posle te intervencije i vratio sam se istog dana. Uveče sam otišao na Institut u 10 sati. Dečak se igrao i trčkarao ispred Instituta, bio je sa majkom. Pitao sam je kako ste dozvolili da trči ovako, on je išao ka meni, zadirkivao me. Zabeležio sam taj momenat. Pokazali smo našim kolegama u inostranstvu koji su rekli odlično urađen posao, ali neverovatna je sreća videti to dete kako trčakra ispred bolnice. On je sada sjajno, kaže profesor Vukomanović.

