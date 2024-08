Uvodi se potpuno nov sistem plaćanja putarine: Naplatne kućice na auto-putevima odlaze u prošlost! Evo kada se očekuju promene!

Šesnaest meseci bilo je potrebno za okončanje konkursa Hrvatskih auto-puteva za izbor izvođača novog sistema naplate i nabavke rezervne opreme za novi sistem naplate.

Sada je konačno jasno da će novi sistem naplate na auto-putevima u Hrvatskoj graditi konzorcijum slovačkog Sky Tolla i češkog TollNeta, a on ne uključuje naplatne kućice.

Konzorcijum se obavezao da će novi sistem izgraditi u roku od dve godine za 80 miliona evra bez PDV-a. To je 20 odsto manje od procenjene vrednosti nabavke na tenderu koja je bila 100 miliona evra bez PDV-a. Projekat u celosti finansira Evropska unija putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Drugim rečima, to znači da bi ugovor trebalo da bude potpisan na jesen, te bi izvođača trebalo uvesti u posao do kraja godine. Znači, naplatne kućice idu u prošlost najkasnije do kraja 2026. godine.

Kako ćemo plaćati putarinu?

Korisnici će moći plaćati na dva načina – jedan je ENC uređaj koji će unapred nadoplatiti i drugi način koji podrazumeva povezivanje svojih registarskih oznaka s bankovnim računom s kojeg će se onda automatski naplaćivati putarine, piše Jutarnji list.

U HAC-u kažu da je novi sistem naplate kombinacija dve proverene tehnologije; naplate putem savremenije verzije uređaja ugrađenog u vozilo (ENC) i naplate putem automatskog sistema očitanja registarskih oznaka (DSRC & ALPR tehnologije).

Novi jedinstven sistem naplate koristiće se na svim deonicama u Hrvatskoj. Novi elektronski sistem naplate zasniva se na slobodnom protoku vozila jer nema zaustavljanja zbog naplate, pa se povećava protočnost i smanjuju štetne emisije uzrokovane zastojima i kolonama.

Korištenje ENC-a biće obavezno za teška vozila, dok će korisnici lakih vozila imati mogućnost izbora između korišćenja ENC uređaja ili sistema očitanja registarskih ablica.

Više od 85 odsto svih turista u Hrvatsku dolazi putevima, pa je ponuđeno rešenje prilagođeno za korisnike koji nemaju potrebu za nabavljanjem ENC uređaja, već će koristiti naplatu putem očitavanja registarskih oznaka.

