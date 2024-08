AVGUST U SRBIJU DONOSI PAKAO: Stižu nam superćelijske oluje i ekstremne temperature - Evo kakav dan je pred nama!

Još danas prijatno, od sutra počinje pravo vremensko ludilo

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i malo svežije vreme, ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, umereno do potpuno oblačno, ponegde se očekuje kiša ili kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, saopštio je Republički Hidrometeorološki Zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije posle podne povremeno i jak, severozapadni, a temperature će se kretati od 12 do 30 stepeni.

U Beogradu će ujutro biti umereno oblačno i suvo vreme, tokom dana pretežno sunčano uz slab severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 29 stepeni.

Do kraja nedelje očekuje se sve toplije vreme, sa temperaturama od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni, dok je u planinskim predelima jugozapadne Srbije moguća izolovana pojava kraktotrajnih pljuskova sa grmljavinom. U ostatku zemlje očekuje se deficit padavina, koji će se prema prognozama srpskih meteorologa zadržati najmanje do kraja avgusta.

Važno je napomenuti da ulazimo u period pogodan za stvaranje superćelijskih oluja.

Meteorolozi širom Srbije upozorili su da nas u avgustu očekuje još jedan toplotni talas, sličan onome kog smo proživeli u julu ove godine. Toplotni talas neće zahvatiti samo Srbiju, već ceo Balkan. Očekuje se period ekstremnih vrućina, velikih suša, a procenjuje se da će maksimalne dnevne temperature ići i do 40 stepeni Celzijusa.

Autor: Dubravka Bošković