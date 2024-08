Lončar za Pink o iskopanju litijuma: Neće biti izdata dozvola, ako se utvrdi da to utiče na zdravlje građana

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je objasnio da je tim zdravstvenih stručnjaka koji će se baviti uticajem iskopavanja litijuma na zdravlje građana formiran jer se nedeljama šire strah i panika kod građana.

- Kao u svakoj odgovornoj državu, Vučić je izdao nalog da se formira tim koji će ispitati da li postoje bilo kakvi faktori koji mogu uticati na zdravlje naših građana. Sve ste mogli da čujete bez konkretnih stvari kako i šta će da utiče na zdravlje ljudi - rekao je Lončar i dodao:

Odlučili smo se za one ljude koji imaju najviše iskustva, koji se time bave.

Kako je dodao, svaka priča koja postoji da je nešto štetno i da će uticati je prazna priča.

Lončar je istakao da neće biti izdata ni jedna dozvola, ako se utvrdi da to utiče na zdravlje građana.

- To su ljudi sa iskustvom i ljudi sa karijerom koji su ceo zivot proveli pomažuči i lečeći ljude i istrazivanjem kako je do tih bolesti došlo i šta je uticalo da do tih bolesti dođe - rekao je Lončar.

Ministar je naglasio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić inicirao nalog da se uradi detaljna analiza i da se ispita da li iskopavanje litijuma imati neke negativne posledice po zdravlje građana, životinje i životne okoline.

Lončar je juče predstavio tim stručnjaka koji će se baviti pitanjem da li postoji štetno dejstvo po zdravlje građana Srbije u slučaju da dođe do stvaranja rudnika i iskopavanja litijuma.

Tim uglednih stručnjaka čine, pored resornog ministra Zlatibora Lončara još i direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije "dr Milan Jovanović Batut" Verica Jovanović, akademik, prof. emeritus naučni savetnik i hematolog Bela Balit, šef katedre za higijenu sa medicinskom ekologijom Medicinskog fakulteta BU, specijalista za ispitivanje životne sredine, predavač u oblasti ekotoksikologije Sanja Milenković, načelnik Instituta za medicinu rada VMA pukovnik dr Aleksandar Aleksić, direktor Instituta za majku i dete "dr Vukan Čupić" Vladislav Vukomanović.

U timu su i načelnica Sterilnog bloka i odeljenja za transplantacije Instituta za majku i dete "dr Vukan Čupić" Dragana Vujić, specijalista higijene, pomoćnik direktora za javno zdravlje Šabac, zadužen za praćenje faktora rizika na teritoriji Mačvanskog okruga Igor Dragičević, načelnik Uprave za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane brigadni general Radivoje Anđelković.

Autor: Snežana Milovanov