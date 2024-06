Lončar se sastao sa ministrom zdravlja Republike Srpske: U narednih desetak dana potpisujemo sporazume koje smo dogovorili

Zlatibor Lončar, ministar zdravlja ugostio je ministra zdravlja Republike Srpske Alena Šeranića.

- Ono što je najvažnije je to što smo omogućili svim građanima da što manje idu u velike centre. U manjim sredinama treba da dobijaju uslugu istog kvaliteta kao što je u većim sredinama. To podrazumeva usavršavanje i lekara i sestara. To je sve zahvaljujući saradnji i odnosima koje imamo i brigom o građanima, bilo da su u Srbiji ili u Republici Srpkoj. Mislim da smo uspeli da približimo ministru i direktorima kako to uživo izgleda. Mnogo toga zajedno možemo da uradimo. Neizmerna zahvalnost za ovu organizaciju predsedniku Vučiću i predsedniku Dodiku. Mnogo novca se ulaže u ovo i red je da se to vrati građanima. Sastali smo se ovde da rezimiramo sve što smo videli. Sklonili smo se iz gužve i grada. Već smo dogovorli neke sporazume koje ćemo potpisati u narednih desetak dana. Mislim da će sve to biti u korist građana. Mislim da će ovi skupovi da prerastu u trediciju i da će se dešavati češće - kaže Lončar.

On kaže da "smatra da svim građanima Srbije i Republike Srpske nije moglo da se desi ništa bolje od onoga kako je predsednik Vučić branio čast i sprečio poniženje koje su spremali nama kao narodu.

- Nismo imali kome da kažemo i nije imao ko da čuje sve dok predsednik Vučić nije uradio ono što je uradio u Ujedinjenim nacijama. UN smo svi gledali kao nešto uzvišeno, a sada je manjina pobedila vežinu. To je pomoglo da nas ujedini i da imamo još bolje rezultate. Očigledno nekome smetaju rezultati politike koju vodi Aleksandar Vučić. Bez obzira što to nekome smeta, ja sam siguran da on neće odustati od toga. Kada idete čista srca ispred onih koji i ne misle šta rade, onda postoji pravda koja ne dozvoljava da se to desi - poručuje ministar.

Šeranić ističe da "ovaj sabor mnogo znači i da je proizišao iz jedinstva".

- Pokazujemo jedinstvo geopolitičkih i regionalnih pitanja. Saradnja institucija proizilazi iz tog jedinstva. Imamo veliku podršku gospodina Lončara i predsednika Vučića. Kolege iz Republike Srpske ostvaruju mogućnost učenja u Republici Srbiji. Mnogo građana ide u Srbiju ako ne može nešto da ostvari u Republici Srpskoj. Nemerljiva je podrška Srbije u vreme pandemije. Gledali smo kako građanima da obezbedimo sigurnost. U međunarodnim tokovima imamo podršku Srbije i mnoge stvari koje su oni izučili koristimo i mi. Imali smo prilike da posetimo i Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu koji je mnogo napredovao u poslednjih nekoliko godina - rekao je.