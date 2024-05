UŽICE NIJE NI SANJALO DA ĆE DOBITI KLINIČKI CENTAR! Lončar o prioritetima u oblasti zdravstva: Hitna pomoć u Beogradu će koštati 15 miliona evra

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar gostujući u specijalnoj emisiji na Televiziji Pink, zajedno sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem najavio je i izgradnju kliničkog centra u Užicu.

- Setite se kako je uspeo svojim ličnim kontaktima da obezbedi i lekove i sve što je bilo potrebno. Građani sada misle da se to podrazumeva i da bi to imali da bilo ko drugi dođe. Sredio je finansije, zahvalio se penzionerima što su sve to pretrpeli. Krenuću od Kikinde, ovako će izgledati bolnica u Kikindi. 91.000 građana gravitira ka ovoj bolnici, ovde se uradi 115.000 pregleda na godišnjem nivou. Bolnica Valjevo, 110 miliona evra. 395.000 pregleda obavi na godišnjem nivou - rekao je Lončar.

- Tiršova klinika takođe, 320.000 mališana gravitira ka Tiršovoj, 208.000 mališana godišnje tu dobije pomoć.

- Godišnje se obavi 385.000 pregleda i 35.000 operacija, u Kliničkom centru Vojvodine, ukupno će koštati 111 miliona evra.

- Novi prioritet predsednika je da se sva porodilišta obnove, i kreće se od Niša. Oko 3.000 beba se rodi u porodilištu u Nišu. Ova investicija će koštati oko 40 miliona evra. Ono na čemu insistiram je da bude ravnomerno raspoređeno.

- U Užicu treba da bude peti klinički centar - rekao je Vučić, na šta je Lončar rekao da Užice nije ni sanjalo da će imati klinički centar, a dobiće ga.

- Hitna pomoć u Beogradu, godišnje ima 90.000 intervencija i 600.000 poziva, razgovora s pacijentima, 15 miliona evra košta Hitna pomoć.

- Klinika Narodni front, koja ima 150.000 pregleda godišnje, 7.500 porođaja se godišnje obavi, nadamo se da će ih biti još više. Vrednost 120 miliona evra, samo da građani razmisle. Izbori su u nedelju, u nedelju vi građani odlučujete da li će se ovo graditi, da li ćemo imati sigurnost, da imamo adekvatnu pomoć u svim delovima kad se razbolimo, jedini garant za ovo je Aleksandar Vučić, da li je on taj kome ćemo da poverimo naše najmilije - istakao je Lončar.

Vučić je dodao da će sve što je Lončar rekao, da bude urađeno.

