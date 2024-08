'SVAKE GODINE 37 DECE NASTRADA OD TOPLOTNOG UDARA U KOLIMA' Pedijatar Milićević otkriva: Evo kako da zaštitite decu od OPASNIH vrućina

Pedijatar dr Saša Milićević kaže da je toplotni udar ozbiljno stanje kada su deca u pitanju.

Deca toplotni udar mogu da dožive i u hladu, pod suncobranom, na stanici, teško je predvideti, i nije jednostavno da se deca zaštite, rekao je Milićević.

- Kod dece su simptomi različiti. Oni lakše upadaju u toplotni udar nego mi, jer se pre zagrevaju. To se dešava u zatvorenim prostorijama, ne direktno na suncu... Na primer, automobil... - rekao je Milićević.

Svake godine, 37. dece nastrada od toplotnog udara u kolima, otkrio je ovaj podatak dr Milićević.

- Na primer, dovoljno je 10 minuta da temperatura deteta naglo poraste. za kratko vreme u kolima može da bude preko 55 stepeni. Bez vode, to dete kolabira. Toplotni udar dolazi kada dođe do granica termoregularne temperature. Dakle, kada je spoljna temperatura velika, a vlažnost velika, to je kraj - rekao je pedijatar.

Deca mogu da budu pospana, konfuzna, crvena, deca se manje znoje, rekao je Milićević objašnjavajući simptome toplotnog udara.

- Ako je dete svesno, treba dati tečnost, a ako nije svesno ne, jer može da udahne to... Uzeti obloge, ali ne previše hladno. Ne treba stavljati decu u led, ali treba ga istuširati, skloniti ga. I obavezno se javiti lekaru - objašnjava Milićević.

Autor: Dubravka Bošković