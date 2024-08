OPASNA ZARAZA HARA SRBIJOM: U jednom gradu svaki dan NOVI slučaj - Ako primetite OVE simptome odmah se javite lekaru!

Za sedam meseci ove godine registrovano je 255 slučajeva morbila, što je petostruko više nego tokom cele 2023, podaci su Instituta "Batut". Samo u julu, beležimo 105 obolelih, najviše u Novom Pazaru.

"Male boginje su opasne zbog same činjenice da su veoma zarazne. Istraživanja pokazuju da ako je 10 ljudi u prostoriji, devet će se zaraziti, odnosno biti izloženo virusu. Kod dece je tipična klinička slika visoka temperatura i mogućim komplikacijama – upalama uva i pluća. Zabeležene su i druge teže i dugoročnije komplikacije", navodi pulmolog Dečje klinike u Tiršovoj, dr Snežana Rsovac.

Kod odraslih osoba, simptomi su slični kao i kod dece, uključujući i karakterističan osip koji se širi od glave na dalje po telu.

Ono što treba napomenuti jeste da odrasle i starije osobe često već imaju neke druge hronične bolesti ili narušen imunološki status, zbog čega su komplikacije češće.

U Dečjoj klinici u Tiršovoj trenutno nema obolelih od malih boginja.

Dr Snežana Rsovac ističe da je činjenica da je strašno što je obuhvat vakcinisane dece od 30 odsto, jer to apsolutno omogućava da se razvije ovakva epidemiološka slika.

"Vakcina za male boginje je kombinovana, veoma sigurna i dugoročno daje imunitet – od 20 do 40 godina", objašnjava Snežana Rsovac.

U Novom Pazaru skoro svaki dan novi slučaj

Sa druge strane, u Novom Pazaru skoro svakog dana se registruju novi slučajevi malih boginja.

"Od 7. maja kada je proglašena epidemija malih boginja u Novom Pazaru zabeleženo je više od 140 slučajeva i uglavnom se radi o deci od šest meseci do sedam godina. Karakteristično je da sva obolela deca nisu vakcinisana, jer je prosečan obuhvat vakcinisane dece od 30 do 60 odsto“, kaže direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru, dr Šefadil Spahić.

Simptomi malih boginja

Posle inkubacije (period od momenta ulaska virusa malih boginja u organizam do manifestacije oboljenja, odnosno pojave tegoba) od 7 do 18 dana, dolazi do:

-pojave povišene telesne temperature

-sekrecije iz nosa

-kašlja

-konjunktivitisa (vodnjikave, crvene oči, otečeni kapci).

Autor: Iva Besarabić