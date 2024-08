Koji su najbizarniji trikovi krijumčarenja droge: Nećete verovati šta sve ljudima pada na pamet (VIDEO)

Tema ''mula'' ovih dana je veoma aktivna, te je bila tema Novog jutra Jovane Jeremić na TV Pink.

Naime, jedna od najčudnijih mesta za krijumčarenja droge, o kojima se i danas priča, bila su mrtvački sanduci, đonovi patika, bebi pelene, flomasteri, tegle džema, ortopedska pomagala.

Ubedljivo najbizarniji slučaj krijumčarenja je iz 2010. godine, kada je uhapšena Olga N., koja je u vagini krila 12 grama heroina spakovanog u prezervativ.

Dejan Nestorović, rekao je da se godinama bavio istraživanjem i praćenjem ove teme.

- Ovih dana smo imali čoveka koji je na Krfu progutao drogu i koji je označen kao ''mula'' - kazao je Nestorović i dodao da veruje da je on drogu švercovao za svoje potrebe.

Nestorović je naveo da postoji čitav postupak kako se ''mula'' priprema.

- Oni popiju neki čaj, pa te kesice gutaju, one dospevaju do želudca, oni zatim šetaju, pa preračunaju vreme kada treba to da izbace iz organizma - kazao je Nestorović.

Kako je rekao, putem ženskih reproduktivnih organa su često krijumčarili drogu.

Nestorović je istakao da ''mule'' ugrožavaju zdravlje prenosom narkotika.

Blažo Marković, predsednik pokreta Novi ljudi, kazao je da je mnogo narkotika na taj način i izašlo i ušlo u našu državu.

- Uvek je bilo starleta koje su sarađivale sa kriminalcima. A meni je bilo zanimljivo što da bi postala starleta moraš da budeš misica - ocenio je Marković.

Prema njegovim rečima, greota je što se to radi.

Autor: Marija Radić