"GRIZAO ME JE KAO PAS I NIJE POPUŠTAO!" Jelena je HEROJ iz Zemuna - Evo kako su građani UHVATILI pedofila koji je ONANISAO na devojčice!

Voditeljka Jovana Jeremić jutros je u okviru "Jutra sa dušom" na televiziji Pink ugostila Jelenu Stanković koja je ovih dana proglašena za glavnog heroja Zemuna.

- U Zemunskom parku "Jelovac" se sve dešavalo... To je dečko koji je pridošlica, novi je u kraju... Niko ne zna za njega. U razgovoru sa prijateljima, i od mokje drugarice ćerke sam saznao da ju je napao. I njene dve drugarice. Imali smo taj neki turnir, gde je on sa svojim psom bio tu oko parka... On je spopadao tri devojčice... One su sedele na klupicama, a taj deo nije baš pristupačan. On je sedeo na klupici, otkopčao farmerke i radio šta je radio... - rekla je Jelena na početku ispovesti.

Jedna devojčica je za to vreme razgovarala telefonom sa majkom i kada je sve to videla, rekla je "Mama!" kada ju je on pojurio, i psovao, dodala je gošća.

- Ja sam posle nekoliko dana izašla sa drugarom, i snimili smo ga, videli smo da je nepoznat... Ja sam prišla, pas se mazio sa mnom. Pitala sam ga "Jesi ti onaj što vadi onu stvar na našu decu?" i on je potomn pobegao - rekla je Jelena.

Nakon tog slučaja, otišli su i prijavili ga u policiji.

- Klincima sam rekla da mi jave ako ga vide, da ću odmah da dođem - rekla je Jelena.

Ja sam posle toga imala susret sa njim, ugrizao me je čovek, i krenuo da me udara... Ja sam uspela da ga savladam, i javila sam inspektorima gde smo šta smo, navela je Jelena.

- Ja se nisam obazirala na to što me ujeo, pucao me je adrenalin. Grizao me kao pas - dodala je Jelena.

Podsetimo, u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu je dana 30.05.2024. godine saslušan uhapšeni N.Dž. (34) zbog izvršenja krivičnog dela Polno uznemiravanje na štetu maloletnih lica.

Okrivljeni je u protvpravnim radnjama zatečen od strane građana koji su pristupili građanskom hapšenju i događaj odmah prijavili policiji.

U saradnji sa policijskim službenicima PS Zemun preduzeta je dokazna radnja prepoznavanja okrivljenog od strane oštećenih, a pred javnim tužiocem okrivljeni je negirao izvršenje krivičnog dela.

S obzirom na to da je u pitanju lice koje je ranije krivično osuđeno, te da je veštak psihijatar dao svoje mišljenje da postoji opasnost da okrivljeni ponovi izvršenje istog krivičnog dela u kratkom vremenskom periodu, na predlog Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Treće osnovni sud u Beogradu je prema okrivljenom odredio pritvor.

