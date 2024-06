ŠTA POVEZUJE SLUČAJ JELENE MARJANOVIĆ I MALE DANKE ILIĆ? Ovo su najnovije informacije o ZLOČINIMA koji su potresli Srbiju!

Voditeljka Jovana Jeremić je u okviru "Jutra sa dušom" na TV Pink sa svojim gostima istraživala kakve su sličnosti u slučaju ubistva pevačice Jelene Marjanović i nestanka devojčice Danke Ilić.

O dva slučaja koja su potresla Srbiju govorili su novinarka Antonela Jelić, advokat Strahinja Milovanović, Blažo Marković ispred sindikata policije, kao i sudski veštak Ljubiša Božić.

Novinarka TV Pink Antonela Jelić je najpre istakla da je da je 6. juna ponovljeno suđenje Zoranu Marjanoviću.

- Zoran je došao sa sinom i sa bratom na suđenje. On nije govorio ništa. Trebala je da svedoči njegova snaja Milica koja se nije pojavila. Imala je obaveze oko bebe, ali je otkriveno da će doći na sledeće ročište. uroš, sin iz prvog braka je ostao pri svom iskazu, gde je odlučio da ne želi d asvedoči. Brat je takođe ostao pri svom iskazu, ali je dodao i neke druge informacije - navela je Jelić.

Rekao je da je Jeca trčala i nestala, a da je Zoran bio uznemiren nakon njenog nestanka.

- Branilac je insistirao da bolje objasni kako se Zoran ponašao, kako je izgledao nakon nestanka. To je sada predmet postupka. A on je tvrdio da Zoran nije ni blatnjav, ni kaljav, prljav... On je nastavio da je traži sa policajcem, seo je u kola njegovog brata i tražio je... Tu nije bilo tragova krvi ni blata - rekla je Jelić.

- Jana, vaspitačica i kuma će sada svedočiti, to je novo - dodala je ona.

Advokat Strahinja Milovanović rekao je da će u ponovljenom postupku biti drugačiji sistem izvođenja postupaka, odnosno, da se neće izvoditi svi postupci koji su izvođeni na prvom suđenju.

- Izvršiće se dopune po uputstvu Apelacionog suda. Apelacioni sud je verovatno uvideo d anešto nije istraženo, obrazloženo, i zato je naloženo Višem sudu da izvrši dodatne dokazne radnje. Neki su se izjasnili, drugi su iskoristili zakonsko pravo kao bliski srodnici da ne svedoče. To ne mora da znači ništa negativno, niti pozitivno, ali činjenica je da je u ovom postupku dosta nedorečenih stvari. Pritvor, ukidanje, pa opet pritvor... To je ono što je neuobičajeno kod ovih krivičnih dela. Mislim da će on biti oslobođen, kao advokat kažem - rekao je Milovanović.

- Biološki tragovi koji su se najviše spominjali po medijima, nisu sto posto utvrđeni da su postojali na njemu kada je nestala njegova žena Jelena - dodao je advokat.

Ljubiša Božić sudski veštak kaže da DNK analiza jeste nova u kriminalističkom delu utvrđivanja nečije prisutnosti.

- To je metoda koja samo veridikuje nečiji trag na nekom mestu. ne može da se utvrdi njegovo trajanje. Kada su ovako komplikovana dela, svaki detalj je važan. Nijedan slučaj nije istovetan, tu imamo širinu dokaza, nekad direktnih, nekad indirektnih. za Danku, imamo jedno priznanje, ali se drugi okrivljeni ne izjašnjava. Drugi koji se oglasio, meni deluje da to nije njegova priča, već advokatska - naveo je veštak.

Kako kaže, porodica Danke Ilić je ponižena izjavom drugooptuženog.

- I za Marjanovića, na tom potezu nije bio niko osim deteta, nje, i njega. Ti udarci su morali da se čuju. To nije nešto što se desilo na pet kilometara od njega. On je to trebao da čuje, ukoliko je ubijena na nasipu. Voda u njoj, slamčica... Nemamo direktan dokaz, kada samo imamo nekoga ko će da kaže "Ja nisam". Ostaju samo on i supruga... Imali su probleme u braku... Ne znam, videćemo kakva će presuda biti. Prva je bila odraz realnosti - dodao je Božić.

Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina kaže da je apsurdno da sudija sada pita Zorana sitne detalje, jer je mnogo godina prošlo. Teško je sećati se takvih stvari, naveo je potom.

- Nema nijedan trag u slučaju Danke Ilić, i to nema veze sa slučajem Marjanovića. U petak, kada smo razgovarali, ja sam rekao da osumnjičeni za ubistvo Danke Ilić treba da budu pušteni - naveo je.

- Treba da se uradi poligraf, majku nismo mogli da čujemo, jer je bila trudna. Mislim da sve detaljnije treba da se ispita. Ovako ne sme da se ostavi slučaj - dodao je.

