RHMZ IZDAO NOVO UPOZORENJE: U naredna dva sata OVAJ deo Srbije na udaru PLJUSKOVA - Alarmi popaljeni zbog 3 pojave!

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će u naredna dva sata u Šumadiji uz lokalni razvoj oblačnosti doći do kratkotrajnih plјuskova sa grmlјavinom.

RHMZ je najavio da će se veoma toplo zadržati i danas uz najvišu dnevnu temperaturu od 33 do 38 stepeni, a uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se i kratkotrajni plјuskovi sa grmlјavinom.

Naredne nedelje pljuskovi, grad i pad temperature

Početkom naredne sedmice sparno i nestabilno uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i:

-lokalne plјuskove sa grmlјavinom koji će ponegde biti izraženiji sa količinom padavina i preko 20 mm za kratko vreme

grad

-pojačan vetar

-najvišu temperaturu koja će biti u manjem padu i kretaće se od 29 do 36 stepeni

Toplotni talas i dalje na snazi

Na snazi je i dalje upozorenje na izraženi toplotni talas na području cele Srbije.

"I danas će biti veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 33 do 38 stepeni. Početkom sledeće sedmice postepen pad temperature koja će se kretati u intervalu od 29 do 36 stepeni", upozorava RHMZ.

U Beogradu će danas biti do 37 stepeni, dok će se naredne sedmice temperatura kretati do 31 do 33 stepena.

U celoj Srbiji danas je na snazi narandžasti meteoalarm zbog visokih temperatura, dok je u Pomoravlju na snazi najviši stepen upozorenja.

Autor: Iva Besarabić