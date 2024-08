Sveštenik Branislav Peranović koji je osuđen zbog ubistva štićenika centra za odvikavanje od droge Nebojše Zarupca u Lešnici kod Loznice nalazi se na izdržavanju zatvorske kazne u Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici.

Apelacioni sud u Beogradu 2014. godine potvrdio je presudu Višeg suda u Šapcu koji je Peranovića kaznio sa 20 godina zatvora

Kako se tada navodilo u saopštenju Apelacionog suda, Peranović je 6. avgusta 2012. u pomoćnoj zgradi, na svirep način ubio Nebojšu Zarupca, koji se lečio u tadašnjem Pravoslavnom centru za odvikavanje od droge “Sretenje”.

Zbog želje Zarupca da napusti Centar, Peranović je sa saradnicima, kako se ističe, odveo štićenika u pomoćnu zgradu, gde ga je nekoliko puta udario drvenim štapom, pesnicom i nogom u glavu, telo i nogu.

Od posledica prebijanja Zarubac je preminuo.

Zbog izvršenog krivičnog dela Branislav Peranović je osuđen na kasnu zatvora u trajanju od 20 godina, a po sopstvenom zahtevu upućen je na izdržavanje kazne zatvora i pre pravnosnažnosti presude, navedeno je tada u saopštenju.

Peranović se izjasnio tada da nije kriv za ubistvo Zarupca. Priznao je da mu je naneo samo lake telesne povrede.

Peranović je tada na saslušanju kod istražnog sudije priznao da je sa Zarupcem 6. avgusta uveče proveo u istoj prostoriji oko 45 minuta u nastojanju da ga odvrati od namere da napusti Centar i uveri ga u to da bi to za njega značilo sigurnu smrt, pri čemu nije negirao da je koristio i batine.

Mnogi su se pitali kako Peranović provodi zatvorske dane u Sremskoj Mitrovici, a to je za Pink otkrio Trivun Ivković, nekadašnji upravnik Kazneno-popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici.

Ivković je rekao da je Peranović u zatvoru u u Mitrovici dobio zaduženje da bude popa.

- On obavlja liturgije u crkvi u KP domu. Normalno, kada je služba, ide ko će da ide. On je to - rekao je Ivković.