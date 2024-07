Ivković: Bila je najpoznatija bankarka svih vremena, družila se sa Rokfelerom, pomagala Miloševiću! Borka je bila maher u svom poslu!

Borka Vučić je legenda, jedna od najboljih i najkvalitetnijih bankara možda čak i na svetu, rekao je za Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV PINK, Trivun Ivković, bivši upravnik Kazneno-popravnog zavodu u Sremskoj Mitrovici.

- Ona je jedina žena sa ovih terena koja se družila sa Rokfelerom, ona je čak Slobodana Miloševića i upoznala sa njim. Ona je bila mlada partizanka i bolničarka, posle toga je završila pravo i radila neko vreme u Vladi, pa posle u Privrednoj banci i tada je napravljenja Beogradska banka - rekao je Ivković.

Kako kaže, Borka je imala veliku ulogu i svoj posao je radila maestralno.

- Bila je uključena i oko prodaje cementare, bila je maher i sve je uspela da organizuje. Ona je u svoj karijeri imala mnogo ljudi koji su je voleli, ali i koji nisu - rekao je Ivković.

Ističe da je njeno ubistvo može da se tretira kao vrlo opasno. Dodaje da desna prednja guma kada pukne, volan se zavrti, okreće i pada.

Dragoljub Kočović, bivši ministar sporta, rekao je da je Borka bila divna žena koja je imala tešku sudbinu.

- Rano je izgubila muža, pa sina, takav bol i nesreća se teško podnosi. Ona je mogla i to da nosi onako kako prave srpske žene, heroine to nose, tako je i ona to nosila. Volela je mnogo Slobodana Miloševića i njegovu porodicu. Čak je i finansijski pomagala - rekao je Kočović.

Kako kaže, mnogo je pomagala u odbrani Slobodana Miloševića. Dodaje da su pomagali neki ljudi da se to ne zna.

- Ona je mnogo pomagala, u svemu što je mogla i oko finansijskih izveštaja i kada su njega optuživali - rekao je Milošević.

Autor: Aleksandra Aras