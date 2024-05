Milovanović raskrinkao Đilasove pulene: Suština njihove politike je pakovanje afera, vređanje i provociranje! (VIDEO)

Za njih je neprijatelj svako ko radi nešto dobro za ovaj narod, rekao je za Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV PINK, Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa.

Milovanović je rekao da je Šolakov propagandista Vuk Cvijić prišao stolu gde je sedeo Milan Lađević, u centru grada, gde se nalazi redakcija Srpskog telegrafa, da bi se navodno javio jednom kolegi, međutim, kako kaže, došao je nepozvan, ciljano , sa idejom da provocira.

- Niko ga nije pozvao za sto, došao je tu ciljano, samo kako bi na perfidan način targetirano Lađevića u njihovim medijima. On je namerno sve to uradio kako bi kriminalizovao Lađevića i došao za njegov sto kako bi mu se smejao u lice - rekao je Milovanović.

Kako kaže, želeo je da isprovocira ali da nije uspeo.

Dodaje da Vuk plasirao totalnu laž, on nema nikakvu povredu, nema ništa što pokazuje da ga je uopšte i dotakao.

- Posle toga Lađević je pozvao policiju i svedoci su svi koji su tu bili dali izjave u policiji, a on je davao izjave Šolakovim medijima. Govorio je da ga boli vilica ali to mu nije smetalo da ceo dan bude na televiziji - rekao je on.

Milovanović je prikazao snimak koji prikazuje kako je sve izgledalo. Dodaje da je njihova suština pakovanje, vređanje i provociranje, sve u cilju da dobiju neku reakciju kako bi uprli prst u nas.

- Za njih je neprijatelj svako ko radi nešto dobro za ovaj narod. Mene su lično targetirali više puta zato što sam rekao da je zemlja Srbija sada bolja zemlja za život i isticao koliko se razvila. To za njih nije dobro, oni to vide kao nešto loše - rekao je Milovanović.

Kako kaže, oni stavljaju mete na čela onih koji im se ne dopadaju. Dodaje da su oni kao miševi koji su jaki samo u grupi.

