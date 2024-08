ŠOK! Prijavio komšinicu jer je pekla paprike u dvorištu: Nišlijka morala da daje izjavu u policiji, a inspektor joj je ovo poručio!

Komšijske svađe česta su pojava u stambenim zgradama i kućama, od ostavljanja poruka upozorenja, pa sve do ozbiljnijih obračuna prilikom kojih reaguje i policija. Ipak, ono što je jedna Nišlijka podelila na društvenim mrežama još niko nije čuo - komšija ju je prijavio komunalnoj policiji jer je pekla paprike u dvorištu!

U jednoj Fejsbuk grupi osvanuo je naizgled neobičan upit. Naime, jedna Nišlijka upitala je sugrađane da li može da snosi sankcije zbog pečenja paprika u svom dvorištu jer joj je komšija pretio da će je prijaviti policiji.

"Poštovani, danas smo pekli paprike u dvorištu. Komšija se žalio da mu smeta miris paprike koji dolazi iz mog dvorišta u njegovo. Rekoh :"Komšija, pa i vi pečete paprike, vaše vam ne smetaju i ne mirišu?" Kaže on meni: "Mirišu, ali tvoje mi smetaju, a moje mi ne smetaju i ja ću da te prijavim komunalnoj inspekciji.", napisala je ona i upitala da li može da snosi neke posledice.

Iako su se mnogi u komentarima našalili na račun "nerazumnog" komšije, drugi su podelili svoja iskustva i objasnili da su prijavljivani komunalcima zbog raznih banalnih situacija.

Prijavljena policiji zbog sušenja veša

Tako je jedna Nišlijka prijavljena komunalnoj policiji jer suši veš na terasi.

"Mene prijavili za veš na terasi, a zgrada nema vešernicu. Ja negde moram da sušim veš. Stoka bezrepa", napisala je ova korisnica Fejsbuka.

Nišlijka išla da daje izjavu u policiji zbog zimnice

Ostali su pokušali da posavetuju Nišlijku koja ima problem sa komšijom, te su joj rekli da prijavi komšiju jer i on peče paprike. Ipak, priča je ubrzo dobila epilog, kada je glavna akterka navela da je upravo dala izjavu u policiji!

" 'Ladno smo bili da damo izjave. Pitali su komšiju da li on peče paprike i da li mu mirišu i da li mu smetaju. Rekao je da kad on peče njegove paprike da mu ne smeta miris njegovih paprika, smeta mu samo kad drugi peku. Dobro sam prošla, osim što nam se oni ljudi smejali ko idiotima, ali komšija uporan i bljuje vatru tamo. I da, imam pravo da pečem paprike u svom dvorištu. Inspektor je rekao da sam isto tako mogla kuvati nešto u šerpi u kuhinji pa da je miris stigao do komšije", napisala je Nišlijka i samoj sebi rešila dilemu da li može da bude sankcionisana zbog spremanja zimnice.

