Nišlija se policiji žalio na komšiju zbog HRKANJA: Evo kakav je odgovor dobio

Komšijske svađe česta su tema rasprava na društvenim mrežama, a jedan Nišlija podelio je bizarnu situaciju koju je doživeo sa stanarom koji živi na spratu ispod njegovog. Naime, komšija ga prijavljuje policiji za najmanje sitnice, a jedna od njih bilo je čak i glasno hrkanje!

Kako je opisao ovaj Nišlija, dotični komšija prati sve što radi, a često mu dolazi i na vrata. Nekoliko puta ga je prijavljivao policiji, ali na svu sreću sve je ostalo samo na razgovoru sa službenicima.

- Njemu smeta ako mi padne neki predmet na pod, smeta mu ako se kupam posle 22 sata, smeta mu zašto moj ormar škripi, smeta mu zašto moj krevet škripi, čak su me i on i policajac pitali šta radim na tom krevetu, pukao mi film i rekao sam policiji da vodim zdrav život ( krevet je star, stvarno vodim računa ). Takođe, rekao je policajcima da me čuje i kad hrčem. Televizor gledam na "mute", skroz utišan, jer me je strah da će opet da se čuje neki zvuk - jada se Nišlija u jednoj Fejsbuk grupi.

"Kaže da moj veš kaplje na donji veš njegove ženske"

Kako dodaje, zbog konstantnog žaljenja komšija sa donjeg sprata zaista pazi kako i šta radi u stanu, ali pojašnjava da ni to ne pomaže.

- Kada prostirem veš gledam da njegov nije dole jer se žalio da moj veš kaplje na njegov veš. On uzme, pa posle mene izvadi svoj veš, pa dolazi na vrata da se svađa kako je on prvi prostirao veš (kaže da moja odela kaplju na donji veš njegove ženske) - pojašnjava Nišlija.

I celoj drami ni tu nije kraj.

- Pa recimo prijavio me i kako ja sa trećeg sprata prljam njemu prozore koji živi na drugom spratu. Kako ja mogu njemu sa trećeg sprata da prljam prozore na drugom - pita se on.

Objašnjava i da je primetio da mu pošta nestaje iz sandučeta, a bizarnostima nema kraja. Tvrdi da komšija sa drugog sprata prati čak i gde ide i sa kim.

Nažalost, policija je Nišliji objasnila da oni tu ne mogu ništa.

- Policija se samo smeje i kažu mi da ja njemu ne mogu pravno ništa. Zašto ne mogu, a on može da me uznemirava i špijunira i ne odgovara - pita on na društvenoj mreži.



Jedni bi fizički nasrnuli, a drugi skupljali dokaze za sud

Komentari sa "savetima" su se samo nizali. Dok su jedni tvrdili da bi sa komšijom stupili čak i u fizički obračun, drugi smatraju da je jedini lek da Nišlija radi isto što i njegov komšija.

- Ja bih mu u inat i lupao i pravio galamu. Ne bih mu dao mira - napisao je jedan sugrađanin.

Treći ipak tvrde da je najbolji lek da komšiju prijavi za proganjanje, nakon što skupi dokaze.

- Mogla bi tužba za uznemiravanje da se podnese, ali bi Vam trebali solidni dokazi. Moj vam je predlog da postavite kameru za nadzor iznad ulaznih vrata zgrade, za to vam ne treba odobrenje stambene zajednice, istu postavite tako da snima samo nužni deo ispred vaših vrata, a na vratima obavezno istaknute jasno obaveštenje da je stan pod video nadzorom. Čime je zakonska forma ispunjena, a sve snimke možete upotrebiti u sudskom postupku - poručuje jedan od korisnika Fejsbuka.

Autor: Snežana Milovanov