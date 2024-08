OVA VEST ĆE VAS OZBILJNO OBRADOVATI! Evo od kog datuma nam stižu prijatne temperature! Ristić: Postoje indicije da ćemo na zimu imati 20 DANA SNEGA

Meteorolog Miljko Ristić je danas gostujući na TV Pink najavio osveženje i pad temperature. Kako je rekao, postoje indicije da će zima ove godine imati čak 20 dana snega.

Meteorolog Miljko Ristić ističe da je leto za nama zabeležilo brojne rekode kada su u pitanju do sada zabeležene temperature.

- Svi modeli ukazuju da će oko 7. septembra doći vreme kakvo čekamo od početka leta. Temperatzre će biti oko 26, 27 steoeni. Tropski dani su nam bili svakodnevno... - rekao je Ristić.

Non stop je vrelo leto, u junu nam je bilo malo kiše i to je to, dodao je, pa se dotakao septem,bra:

- Danas će biti kiše i u Beogradu, model pokazuje da popodne ima šansi za pljusak, a onda je neće biti do 7. spetembra - dodao je on.

14. meseci postavljamo rekorde, to je velika razlika, pola godišnjeg doba, rekao je Ristić.

- U septembru ulazimo u letnje temperature - dodaje meteorolog.

- Poljska i češka sada imaju klimu koju smo mi imali nekada - kaće Ristić.

Kažu da će biti topla zima, a jedan naš naučnik koji ima meteorološki model, kaže da ćemo imati 20 dana snega ove zime.

Autor: Dubravka Bošković