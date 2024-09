VRUĆINE NE JENJAVAJU! Evo do kada ćemo tačno imati letnje temperature - biće pljuskova, ali pravog zahlađenja nema ni na vidiku...

Pred nama je topao septembar koji će imati do 20 letnjih dana, a miholjsko leto nas čeka i u oktobru. Prava zima sa jakim mrazevima nam stiže krajem januara, pokazuje sezonska prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Toplotni talas u Srbiji ne popušta, dug sušni period je iza nas, ali obilnije kiše nas čekaju tek u trećoj dekadi meseca. Prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ, kaže za Kurir da će u prvoj dekadi septembra preovlađivati suvo vreme sa sunčanim intervalima i temperaturama znatno iznad normale.

Iznad normale

- Najviše vrednosti do 6. septembra biće od 31 do 36 stepeni Celzijusovih usled čega će na snazi biti žuti i narandžasti meteoalarm, a potom se očekuje manji pad temperatura, ali će i dalje biti toplo od 26 do 32 stepena - najavljuje prof. dr Nikolić.

Podseća da septembarski rekordi datiraju iz davne 1946. godine kada je 9. septembra na mernom mestu Vračar u Beogradu izmereno čak 41.8 stepeni, dok je u ostatku Srbije iste godine najtoplije bilo u Dimitrovgradu - 8. septembra osmotreno 42 stepena.

- Iako ovi rekordi neće biti oboreni, savetujemo oprez u narednim danima, naročito između 11 i 16 časova. Tropske noći se očekuju samo u Beogradu uz minimalne temperature oko 20 - 21 stepen, dok će u ostalim krajevima Srbije noću biti svežije. Od 5. do 10. septembra uz lokalni razvoj oblačnosti biće uslova i za kratkotrajne pljuskove praćene grmljavinom, ali će takvi razvoji biti veoma retka, izolovana pojava - kaže direktor RHMZ i dodaje:

- U drugoj dekadi septembra očekuje se češći uticaj ciklona, koji će se generisati u zapadnom Sredozemlju i koji će obilne padavine uslovljavati pre svega na obalama Jadrana, kao i na zapadu regiona (Slovenija, Hrvatska, BiH), dok će u centralnim i istočnim krajevima Balkanskog poluostrva, uključujući i područje Srbije, količina padavina biti manja uz uslove za pojačan jugoistočni vetar u košavskom području. Tokom septembra se prognozira ukupno od 15 do 20 letnjih dana u nižim predelima sa temperaturom iznad 25 stepeni. Prosečne vrednosti maksimalne temperature biće od 25 do 27, što predstavlja odstupanje od +2 stepena u odnosu na referentni period 1991-2020. godina.

Prema njegovim rečima, promenljivo vreme očekuje se i u trećoj dekadi meseca, a zahvaljujući prolaznim naoblačenjima sa padavinama, u nižim predelima je ukupno prognozirano od 45 do 70 mm kiše za mesec dana, a na planinama lokalno i do 100 mm.

Prema sezonskoj prognozi RHMZ, oktobar će u većem delu zemlje biti topliji i suvlji, dok će u Vojvodini i Mačvi biti topliji i prosečno vlažan. U većem delu Srbije mesečna suma padavina biće ispod višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku za pet mm do 10 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. Srednja maksimalna temperatura vazduha u oktobru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini biće oko 19,8 stepeni.

Vreme narednih pet dana

Utorak 36/20

Sreda 35/21

Četvrtak 34/20

Petak 32/20

Subota 29/20

I novembar će biti topliji i malo vlažniji kada će srednja maksimalna temperatura vazduha biti oko 12,7 stepeni. RHMZ navodi i da će decembar biti blaži i prosečno vlažan kao i januar kada su u trećoj dekadi mogući umereni do jaki jutarnji mrazevi. Februar će takođe biti blaži i prosečno vlažan, a u prvoj polovini meseca mogući su umereni jutarnji mrazevi.

Autor: Snežana Milovanov