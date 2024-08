JAVILA DA JE RODILA ĆERKICU I UMRLA Potresna ispovest sestre preminule porodilje: Sudbina nije htela da uživa u svemu tome (FOTO)

Slučaj preminule porodilje Enise Čičić (41) iz Prijepolja potresao je celu Srbiju. Samo sat vremena nakon porođaja, nesrećna žena je preminula, nakon što je na svet donela zdravu devojčicu.

Enisina sestra, Merisa Čičić, kroz plač kaže da šta god da se desi, njenu sestru ništa ne može da vrati, ali je najmanje što očekuje istina.

- Svi smo skrhani od bola. Niko nije ni slutio da ovo može da se dogodi. Enisa je i pre trudnoće imala određene zdravstvene probleme, odolazila je u Beograd, na VMA, sve se to pratilo i držalo pod kontrolom. Kada je ostala u drugom stanju, ona je znajući svoju dijagnozu, od starta bila predana i disciplinovana što se svega tiče. Naravno i lekari su bili upoznati sa svim, pa je u skladu sa tim i održavala svoju, od starta, rizičnu trudnoću - počela je priču sestra preminule porodilje. Na samom početku razgovora Merisa je naglasila da ni u koga ne želi da upire prstom i da strpljivo čeka rezultate obdukcije koji treba da stignu.

Javila da se porodila i umrla

- Ne želim nikoga da optužujem, ni lekare, ni bolnicu, daleko od toga. Ja jedino mogu da govorim o činjenicama i o onome što znam kao Enisina sestra. Njenu trudnoću u bolnici je vodila doktorka Aida Rovčanin, a privatno je, zbog cele situacije, išla kod doktora Gorana Tomaševića. Ja konkretno nikada nisam išla sa njom na pregled, ali je bilo situacija da je odvezem do njegove ordinacije, sačekam da se završi pregled i vratim je kući. Činjenica je da je i ona sama bila malo zabrinuta, zbog svog stanja, ali se opet dobro držala - ispričala je Merisa. Onda je dodala da je Enisa 19. avgusta, oko 20.30h dobila bolove i da su zajedno otišle u bolnicu.

- Rekli su nam da njena doktorka, koja joj je vodila trudnoću u bolnici, nije tu, ali da dolazi doktor Goran u 21h i da njega sačekamo. Tako je i bilo. On je došao, primio ju je, ali je odmah potom ona izašla i rekla da je doktor poslao kući i rekao da dođe ujturu. Tako smo i uradili. S obzirom da ona i mama žive odvojeno od mene, ja sam njih ostavila kući i otišla. Međutim, oko pet sati ujturu, meni je zazvonio telefon, mama me je pozvala i rekla da je Enisa dobila opet jake bolove i da idu u bolnicu. Ja sam takođe odmah ustala i otišla gore. Ona je već bila u porodilištu, a mi smo ostali ispred, jer nam, naravno, ulazak nije dozvoljen. Ja sam ubrzo nakon toga otišla na posao, budući da ništa nisam mogla da učinim sedeći ispred bolnice. Nakon toga, u jedno doba me je pozvala mama i rekla da ju je Enisa zvala i da joj je saopštila da se porodila i da je rodila zdravu devojčicu - priča Merisa.

Ona kaže da joj je majka kasnije prepričala, da je Enisa teško govorila, ali da joj ništa osim navedenog nije rekla.

- Ja sam bila na poslu kada mi je mama sve to javila, mislila sam da je sve gotovo, sve dobro prošlo, ali me je ubzo nakon toga pozvao njen nevenčani suprug i rekao da je Enisa loše. Otišla sam odmah u bolnicu i gore zatekla majku u teškom stanju. Iskreno, nije mi ni na kraj pameti palo da je sestra preminula, pomislila sam da joj se stanje pogorošalo i da treba da je šalju dalje u Užice ili Beograd, što smo svi i ranije očekivali. Kada sam videla sva ta izbezumljena lica, samo sam upitala da li je živa, na šta su mi rekli da je preminula.

Zbunjujuća izjava doktora

Kako je navela, doktor Goran Tomašević je nakon toga pozvao u jednu prostoriju i saopšito joj sledeće:

- Ušli smo u jednu prostoriju, on je seo na stolicu, ja na neki krevet koji se tu nalazio i samo mi je rekao da su je porodili, da je sve bilo u redu, ali da su je odjednom izgubili. Ništa ga nisam pitala, samo sam se okrenula i otišla, na tome se završilo. Opet kažem, ne krivim nikoga i čekam samo da stignu rezultati, za koje se nadam da će biti urađeni kako treba - rekla je Merisa.

Ona je dodala i da je nakon svega toga bila pozvana od strane policije u Prijepolju, da da izjavu povodom celog slučaja.

- Otišla sam. Dala izjavu, ispričala ono što sam znala. Telo je poslato u Užice, kako bi se uradila obdukcija, koja je na kraju i urađena 21. avgusta, a 22. avgusta je moja sestra sahranjena. Ne mogu ništa više od ovoga da kažem, jer želim da se držim činjenica i onoga što je poznato. Sve ostale priče i varijante za mene ne postoje. Dok ne stignu rezultati, ja više nemam šta da dodam - jasna je bila Merisa.

Kako je još kazala, Enisa je bila vesela trudnica i radovala se dolasku bebe.

- Mogu da kažem da je bila najpozitivnija trudnica koju sam poznavala. Radovala se svemu što dolazi, ali eto, sudbina nije htela da uživa u svemu tome. Beba je, hvala bogu dobro, zdrava je i nalazi se kod oca, nevenčanog supruga moje sestre. Molimo se bogu da sada njih dvoje smognu snage da nastave dalje, jer nije lako ni njemu, sigurno. Nadamo se da će, kada se sve ovo završi, i država i nadležni organi imati sluha za njega kao samohranog oca i da će sve doći na svoje.

Sumnju na ceo slučaj baca izjava koju je doktor Goran Tomašević dao u policiji, a gde je prema rečima izvora iz MUP rekao da Enisu nije poznavao.

- Postoji zabuna oko toga što je doktor, kada je pozvan zajedno sa svima ostalima iz bolnice, da da izjavu, rekao da je Enisu video prvi put na porođaju, a poznato je da je preminula porodilja kod njega išla privatno na preglede, za šta kao dokaz postoje i izveštaji lekara - kazao je izvor.

Ministarstvo zdravlja: U toku je unutrašnja kontrola

Iz Ministarstva zdravlja nekoliko dana ranije, potvrdili su da je naloženo sprovođenje spoljašnjeg stručnog nadzora i sagledavanja svih okolnosti koje su dovele do smrti Enise Čicić, 41-godišnje porodilje iz Prijepolja.

- Povodom vašeg upita, ovim putem vas obaveštavamo da je Ministarstvo zdravlja, u skladu sa svojim nadležnostima, u OB Prijepolje poslalo zdravstvenu inspekciju koja je naložila sprovođenje spoljašnjeg stručnog nadzora i sagledavanja svih okolnosti koje su dovele do neželjenog događaja. Takođe, uprava OB Prijepolje sprovodi unutrašnji stručni nadzor u vezi pomenutog neželjenog događaja u porodilištu. Po okončanju navedenih postupaka, o svim utvrđenim činjenicama javnost će biti blagovremeno obaveštena, u skladu sa zakonskim odredbama - kazali su iz Ministarstva zdravlja.

Autor: Dalibor Stankov