Vesić obišao radove na Tomaševačkom mostu: Saobraćajno povezujemo Banat

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao je danas radove na izgradnji železničkog Tomaševačkog mosta, kod Zrenjanina, koji će, kako je najavio biti završen do septrembra naredne godine, do kada bi trebalo da počne i izgradnja drumskog mosta.

Tako će Zrenjanin, preko Tamiša, umesto jednog mosta, starog oko 140 godina, koji će ostati u funkciji i postati turistička atrakcija, dobiti još dva – železnički i drumski most.

„Želeo sam da dođem ovde, da vidim kako napreduju radovi na mostu, jer je ovo primer kako se problemi sistemski rešavaju“, rekao je Vesić i podsetio da je upravo pitanje Tomaševačkog mosta bilo jedno od prvih sa kojima se susreo kada je preuzeo resor u vladi.

To, dodao je, nije bio prvi most na kojem je bio zabranjen saobarćaj, ali je veliki problem bio nedostatak alternativnog puta za prelazak sa jedne na drugu stranu reke.

„Razumeo sam protest građana, koji nije bio iz obesti, već iz realne potrebe. Zato smo uradili maksimalno sve što smo mogli, ali nove mostove ne možete da uradite preko noći. Potrebni su projekti i sredstva“, napomenuo je ministar.

Zato je prvo urađena obilaznica, kao urgentno rešenje, koja je iako duga 11 kilometara, rešila problem prelazka preko reke.

„Kasnije smo krenuli prvo u projektovanje ovog mosta, a onda i drumskog, koji će biti uzvodno na oko 100 metara. Taj se projekat završava, i ovaj kraj će imati dva mosta, odnosno tri, jer će i stari ostati i od njega će opština napraviti turstičku atrakciju“, rekao je Vesić.



Najavio je da će do septrembra sledeće godine biti završen novi most i njime će krenuti železnički saobraćaj.

„Siguran sam da ćemo do tada početi da gradimo i drumski most, ukoliko do kraja godine dobijemo građevinsku dozvolu. Time će ovaj kraj, ka kome gravitira više od 30.000 ljudi, imati rešen problem“, podvukao je ministar Vesić.

Istakao je i da zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića sada ima novca koji se ulaže u obnovu želenice.

„Krećemo u obnovu pruge Pančevo – Subotica, čiji je i ova pruga deo. U završnim smo dogovorima sa kineskim partnerom, i ta će pruga biti elektrificirana i obnovljena za brzine 120 kilometara na sat. To će potpuno promeniti način života ljudi u ovom kraju“, rekao je Vesić.

Podsetio je da se gradi i brza saobraćajnica Beograd – Zrenjanin – Novi Sad, kao i „Osmeh Srbije“ od mađarske do rumunske granice, koji će se sa Zrenjaninom „spojiti“ saobraćajnicom do Novog Bečeja.

„Predsednik Vučić je odlučio da se više novca usmeri u Banat koji je bio najzaspotavljeniji deo zemlje, prepušten sam sebi. Zato će Banat, sa pravcem Beograd-Vršac-Rumunska granica i mostom kod tvrđave Ram na Dunavu biti dobro povezan sa Novim Sadom, Suboticom, Beogradom, Rumunijom i Braničevom“, podvukao je Vesić i dodao da se nada da će biti obnovljen železnički saobraćaj sa Rumunijom koji je bio godinama u prekidu

„Sve su to dobre vesti za Banat, gde ćemo ljudima obezbediti bolji kvalitet života“, zaključio je ministar Vesić.

Gradonačelnik Zrenjanica Simo Salapura istakao je da se upravo obnovom Tomaševačkog mosta pokazuje prava politika vlade i ministarstva koje vodi Goran Vesić, jer se na inicijativu predsednika Srbije u Banatu „pojačavaju“ infrastrukturni projekti.

„Drago mi je što je među njima i ovaj most preko Tamiša, koji će, kada budemo imali tri mosta, postati pešačko-biciklistički i time dodatna turistička atrakcija Zrenjanina i Banata“, rekao je Salapura.

On je zahvalio ministru Vesiću na brzoj reakciji u rešavanju ovog, za građane, gorućeg problema.

„Obilaznicom, umesto atarskog puta, rešili smo veliki problem, i sada vidimo da su ovde zaista istorijska ulaganja“, rekao je Salapura.

Autor: Snežana Milovanov