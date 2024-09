Vesić: Obnova dela pruge Beograd - Bar kroz Srbiju koštaće između 1,5 i dve milijarde evra što ćemo znati posle tendera

Srbija i Crna Gora će zajednički nastupiti pred Evropskom komisijom za finansijsku podršku u obnovi pruge Beograd – Bar, kako bi Komisija taj projekat stavila među prioritete, budući da se radi o regionalnom povezivanju, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

Vesić, koji je juče u Beogradu sa crnogorskom ministarkom saobraćaja Crne Gore Majom Vukićević, potpisao Zajedničko pismo EK o pruzi Beograd – Bar, izrazio je uverenje da će Evropska komisija prepoznati značaj tog projekta, u okviru opredeljenog Plana rasta za Zapadni Balkan. "Mi smo obnovili deo pruge, od Resnika do Valjeva, i ostalo je da se u Srbiji rekonstruiše još 210 kilometara, od Valjeva do Vrbnice, dok Crna Gora treba da obnovi 160 kilometara svog dela. U Srbiji će obnova koštati između 1,5 milijarde i dve milijarde evra što ćeko znati kada se završi tender. U Crnoj Gori ćemo videti kako će to izgledati. Naš dogovor je da se obratimo zajedničkim pismom da se taj projekat stavi u prioritete finansiranja Evropske komisije", rekao je Vesić za TV Hepi.

On je podsetio je da je pruga Beograd – Bar naša najvažnija i da je bila jedna od najzahtevnijih pruga za izgradnju u Evropi, budući da se upravo na toj pruzi i danas nalazi najviši železnički most u Evropi.

"Juče sam ugosio potpredsednika Vlade Crne Gore zaduženog za infrastrukturu Miluna Zogovića i ministarku saobraćaja Maju Vukićević, koja je inače u Savetu Evopre glasala protiv članstva lažnog Kosova, i pored velikih pritisaka, zbog čega smo joj posebno zahvalni. I dogovorili smo da zajednički izađemo pred Evropsku komisiju kako bismo dobili novac za obnovu pruge", rekao je Vesić.

On je dodao da Srbija na sličan način, od Evropske unije, zajedno sa Severnom Makedonijom, tražila sredstva za obnovu pruge Brestovac – Skoplje, dok će zajedno sa BiH raditi na obnovi pruge Beograd – Sarajevo.

"Trudimo se da ojačamo regionalnu saradnju i da se povezujemo sa susedima", podvukao je ministar.

On je precizirao da će pruga Beograd – Bar biti rekonstruisana za brzine najviše do 120 kilometara na sat ali da će se na nekim deonicama vozovi kretati brzinom od 80 km na sat.

Dodao je da je sa crnogorskom koleginicom razgovarao i o drumskom povezivanju dve zemlje.

"Mi ćemo do 1. juna završiti deonicu ’Miloša Velikog’ do Požege, a nakon toga krećemo u izgradnju 108 kilometara puta od Požege do Duge poljane. I Crna Gora treba da gradi nastavak auto-puta, i zajednički ćemo nastupiti da nađemo partnera za izgradnju preostalih deonica", preneo je Vesić.

Na konstataciju da je i crnogorski premijer Milojko Spajić rekao da je putna infrastruktura prioritet njegove vlade, Vesić je napomenuo da sada postoji potpuna saglasnost Vlade Crne Gore da je saobraćajno povezivanje važno za obe zemlje.

"Kada bude završen auto-put, moći ćete za manje od četiri sata da stignete do Podgorice. I to, sigurnim putem, sa tri trake, uz mnogo bezbedniju vožnju", rekao je ministar Vesić.