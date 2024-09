'OBRATITE PAŽNJU NA JEDNU STVAR' Agonija srpske porodice u Grčkoj! Po povratku sa plaže doživeli pakao: Rešili da upozore sve

Najveći strah svakog turista na odmoru je susret s lopovima, a naši građani koji letuju u Grčkoj, nažalost, već su postali njihove žrtve. U ovom slučaju, lopovi su napali porodicu iz Srbije koja je letovala na Sitoniji, ukravši im stvari i dokumenta. Prema rečima oštećenih, situacija je bila još ozbiljnija jer su umalo ostali i bez automobila.

Devojka koja je letovala sa porodicom na Halkidikiju podelila je sa ostalim Srbima unutar jedne od grupa posvećenih letovanju u Grčkoj vest o tome da im je juče tokom dana na Kasandri obijen auto.

Srbima obijen auto na popularnoj plaži na Kasandri

Kako se vidi na fotografiji, lopovi su razbili deo stakla iza suvozača. Ovom prilikom nije navedeno šta je nestalo iz automobila koji je obijen na popularnoj Golden bič plaži.

"Pozdrav svima, obratite pažnju na svoje automobile, razbijen je prozor, auto je Kia Spotage, na plaži Golden Beach Near Paliouri, Kasandra.", napisala je Karen unutar grupe "Grčka info".

Ovo nije prvi put da porodice iz Srbije budu na meti vandalskog čina lopova, budući da je sličnih prijava bilo iz jula i avgusta meseca.

Gde se najviše krade u Grčkoj?

Za sada, godinama unazad "crne tačke" se uglavnom nalaze u Solunu ispred robne kuće "Džambo", po otvorenim parkinzima ispred kultruno-istorijskih spomenika gde velik broj turista svake sezone postaje žrtva lopova. Takođe, zabeležena je pritužba velikog broja Srba koji su na metu lopova dospeli tokom parkiranja na udaljenijim plažama po grčkim ostrvima, ali i po kopnenom delu.

Ovakve "operacije" prema rečima naših građana unutar grčkih grupa, ali i iz same grčke policije, traju brzo, te lopovi u svega par minuta izvršavaju svoj pir.

U razgovoru sa lokalnim žiteljima, a prema saznanjima grčke policije lopovi koji ordiniraju po ovom kraju su poreklom iz Bugarske i već godinama vršljaju po grčkoj obali tokom letnjih meseci.

Praksa terora lopova, gotovo tradicionalno se odvija u periodu od početka jula do kraj avgusta kada su najveće gužve duž grčke obale i ostrva.

Žrtve lopova, nažalost možete postati tamo gde se najmanje nadate, a to su mesta gde su krađe "kao dobar dan", poput parkinga kod vojničkog groblja Zejtinlik, mesta gde veliki broj porodica iz Srbije dolazi svake godine sa namerom da se pokloni onima koji su dali živote za našu slobodu.

Odgovoreno ponašanje je ključ

Prema rečima direktora YUTE, Aleksandra Seničića, najbitnije je da su ljudi vode računa o svom imetku, počevši od načina gde i kako se parkiraju, do toga da prilikom kupovine u povratku sa mora, uvek neko mora da ostane kraj vozila, budući da lopovi danas koriste savremene tehnologije zbog kojih ni nećete primetiti da ste žrtva sve dok vam određena stvar ne zatreba.

- Pre svega da se odgovorno ponašaju, da ne budu ležerni i imaju stav: "ma, neće se to meni desiti". Takođe, da za parkiranje biraju obeležena mesta i zatvorene garaže, kao i mesta gde prolazi mnogo ljudi, jer je tako manja verovatnoća. Nikako da ostavljaju na vidljivim mestima vredne stvari, jer to je jednostavno mamac za lopove. Imali smo primere krađa automobila na parkinzima velikih tržnih centara i samoposluga sa "lovcem signala". Naime, auto se otključava nakon što ga vi zaključate, jer oni snime signal ključa. Ne vidite da je do provale došlo, a možete da ostanete bez stvari ili još gore, automobila. Naš savet je da prilikom stajanja neko ostane da čuva kola da ne bi došlo do neprijatnog iznenađenja. - rekao je on prošle godine.

Kopije dokumenata spas

Jedan od načina na koji možete da smanjite stres kada otkrijete da su vam dokumenta nestala jeste da pre puta napravite kopije istih. Takođe, ono što je istakao jeste i to da se na putovanjima koriste sefovi u apartmanima ili hotelskim kompleksima.

-Ako dođe do krađe dokumenata, lične karte ili pasoša, naš savet je uvek preventivne prirode. Slikajte telefonom ili kopirajte pre polaska na put, jer na taj način ako i nažalost dođe do krađe, imate dokaz o potvrdi identiteta sa čime u našem konzulatu ubrzavate proces izrade novih dokumenta. Takođe, te ištampane kopije možete nositi sa sobom, dok je savet da original dokumenta držite u sefu u hotelu ili apartmanu. Čak i ako nemate sef u sobi, uvek postoji mogućnost iznajmljivanja u okviru hotela. - objasnio je.

Kako da predupredite lopove?

Prilikom parkiranja vozila vodite računa da to budu zatvoreni parkinzi sa video nadzorom i obezbeđenjem. Tokom ostavljanja vozila, ako već parkirate na javnim površinama, ne ostavljajte unutra torbe, rančeve, kese, naočare ili bilo šta drugo što ima materijalnu vrednost, a šta može da privuče pažnju lopova

U automobilu nikada ne ostavljajte lična dokumenta, kamere, aparate, laptopove i novčanike.

Prilikom šetanja i boravka na plaži sa sobom nosite samo onoliko novca koliko vam je potrebno, dokumenta ostavite u apartmanu, a sa sobom nosite fotokopiju pasoša. U nekim apartmanima imate na usluzi i besplatni sef koji vam može poslužiti tokom boravka na moru.

Autor: Dubravka Bošković