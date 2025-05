Procurili detalji iz zatvorske ćelije: Šta je Uroš Blažić radio u ćeliji na dvogodišnjicu masakra?

Uroš Blažić (22), koji je osuđen na 20 godina robije jer je 4. maja 2023. godine u Duboni i Malom Orašju ubio devet osoba a ranio 12, na dvogodišnjicu masakra odlučio je da ni sa kim u smederevskom zatvoru ne progovori ni reč i da sve vreme zuri u zid. Iako je njegov cimer u više navrata pokušao da razgovara sa njim, Blažić je to uporno odbijao.

Dok su porodice i meštani Dubone i Malog Orašja 4. maja obeležavale dve godine od stravičnog masakra, koji je počinio Uroš Blažić, on je s druge strane odučio da zanemi u smederevskom zatvoru u kom se nalazi od hapšenja.

Kako navodi izvor iz istrage masovni ubica se u ćeliji normalno probudio i pripremio za doručak.

- Već tada ni sa kim nije razgovarao. Njegovom cimer je u više navrata nešto pitao Uroša ali ovaj nije odgovarao. To je njemu bilo čudno pa je pokušavao Blažića da navede na razgovor. Čak je hteo i da ga isprovocira pitavši ga da li je zaćutao jer se tog dana, 4. maja, obeležava dvogodišnjica masovnog ubistva za koje je osuđen - rekao je sagovornik.

Međutim, kako je dodao, Uroš Blažić uprkos svim pokušajima njegovog cimera, a kasnije i drugih zatvorenika, nije progovorio ni reč sa njima.

- Dok su mu nešto govorili, Blažić bi se ćutke okretao ka zidu i zurio u njega sve dok cimer ili neki drugi zatvorenik ne bi prestao da mu postavlja pitanja. To je radio sve do povečerja nakon kog je legao u krevet i mirno spavao - naveo je on.

Kada je reč o Blažićevom ocu Radiši Blažiću, koji se takođe nalazi u istom zatvoru kao i njegov sina, jer je i on osuđen na 20 godina robije zbog posedovanja nelegalnog oružja kojim je Uroš počinio masakr u Duboni i Malom Orašju, on se ponašao kao i svakog drugog dana.

- Normalno je jeo, išao u šetnju, proveo slobodno vreme u razgovoru sa drugim zatvorenicima. Njega nije nimalo doticalo to što su 4. maja održana opela i komemoracije za žrtve koje je streljao njegov sin - naveo je izvor.

Inače, Uroš Blažić i njegov otac Radiša uložili su Apelacionom sudu u Beogradu žalbu na presudu Višeg suda u Smederevu, jer smatraju da su prestrogo kažnjeni. Branioci Blažića dostavili su žalbe na presude Višem tužilaštvu u Smederevu, a Apelacioni sud će po njima odlučivati 8. maja. Tužilaštvo je na dostavljene žalbe odgovorilo sa detaljnim obrazloženjem i argumentacijom zbog čega ih treba odbiti kao neosnovane i potvrditi prvostepenu presudu Višeg suda u Smederevu.

Osuđeni po svim tačkama

Uroš Blažić i njegov otac Radiša osuđeni su po svim tačkama optužnice, i to na maksimalne kazne zatvora koje su za ta dela predviđene zakonom.

Naime, prilikom izricanja presude, sudija Višeg suda u Smederevu rekla je da je nesumnjivo utvrđeno da je Uroš Blažić izvršio krivična dela koja su mu stavljena na teret. Međutim, istakla je da on nije mogao biti osuđen na maksimalnu kaznu doživotnog zatvora jer u trenutku izvršenja krivičnog dela nije imao navršenu 21 godinu, koliko je prema propisima neophodno za izricanje duže kazne.

- Izrečena kazna nije pravična, niti adekvatna, niti srazmerna ovakvom zločinu u kom je devet ljudi ubijeno - rekla je sudija.

Podsetimo, Uroš Blažić je 4. maja kod Spomenika palim borcima u selu Malo Orašje ubio Marka Mitrovića (18), Nemanju Stevanovića (21), Lazara Milovanovića (20), Petra Mitrovića (26), Nikolu M. (15) i Aleksandra M. (17). Zatim je u selu Dubona u dvorištu obližnje Osnovne škole "Momčilo Živojinović" iz automatske puške ubio policajca van dužnosti Milana Panića (22) i njegovu sestru Kristinu (19), kao i Dalibora Todorovića (25). Blažić je narednog dana uhapšen u selu Vinjište.

Autor: S.M.