PRVI U REGIONU – MERIDIANBET AI SLOT RECOMMENDER: Nova opcija probija granice u industriji igara na sreću

Meridianbet ponovo pomerio granice!

Kompanija Meridianbet, deo Golden Matrix Group (NASDAQ: GMGI), uspešno je lansirala verziju 2.0 samostalno razvijenog AI Slot Recommender sistema, namenjenog unapređenju personalizacije i praćenja korisničkog iskustva igrača.

Golden Matrix Group ostvario je impresivan rast prihoda u drugom kvartalu 2024. godine od 39,4 miliona dolara (+75%) i bruto dobiti od 21,7 miliona dolara (+31%). Ukupni prihodi za prvu polovinu godine porasli su za 41% na 64,3 miliona dolara, dok je bruto dobit dostigla 39,4 miliona dolara (+17%).

We are proud to announce that our parent company, @GMGI_Official ($GMGI), has published the strongest Q2 results to date, reflecting the successful merger with Meridianbet and our collective vision for the future. pic.twitter.com/gZ6mQ8hS4d